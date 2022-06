Los duques de Cambridge se emocionan escuchando a la superviviente de un incendio que conmocionó a Reino Unido

Hay catástrofes que conmocionan a la sociedad por mucho tiempo que pase. Es lo que ocurre con el incendio de la torre Grenfell de Kensington,al oeste de Londres, que tuvo lugar el 14 de junio de 2017. Con motivo de su quinto aniversario, los duques de Cambridge han querido recordar a todas las víctimas y sus familiares en un servicio conmemorativo que ha estado lleno de simbolismo y gestos de cariño. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han acudido a la liturgia, celebrada al pie del edificio y compuesta de oraciones, lecturas y actuaciones corales. Sentados en primera fila, también han participado en un silencio que ha durado 72 segundos, el mismo número de personas que perdieron la vida en las llamas.

Para esta solemne ocasión que no formaba parte de la agenda prevista, la duquesa de Cambridge ha apostado por un vestido blanco abotonado (en muchas culturas es el color del luto) con cinturón y zapatos a tono. Antes de sentarse tanto Kate Middleton como el Príncipe han saludado uno por uno a los asistentes y se han interesado por su vinculación con la tragedia. Una vez finalizado el acto al aire libre, en el que se han leído los nombres de todas las víctimas, el nieto de Isabel II y su esposa han depositado flores para rendirles homenaje. Además, se han lanzado globos verdes al cielo desde la base de la torre como tributo a los 18 menores que fallecieron.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando una pequeña de ocho años llamada Ayeesha que logró sobrevivir, ha leído un poema. "'Nos mantendremos fuertes, nos levantaremos como comunidad, lucharemos juntos por la justicia, siempre recordaremos a nuestros amigos y vecinos, siempre recordaremos nuestro hogar. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro. Nunca olvides", ha dicho. Al terminar su intervención, los duques de Cambridge aplaudieron desde sus asientos las palabras de esta niña que tiene la misma edad que su primogénito, el príncipe George. Antes del homenaje, el matrimonio ha tenido una reunión privada con las personas que se salvaron y con los que perdieron a alguien querido.

La cita de este martes, que ha coincidido con el primer día de las carreras de Ascot a las que han acudido varios miembros de la realeza británica, ha sido puesta en marcha por Grenfell United. Se trata de una organización que se formó los días previos al incendio, cuando supervivientes y familiares en proceso de duelo decidieron unirse por la justicia y el cambio. Uno de sus objetivos es que el Gobierno cambie todos los edificios que hay en el país cubiertos con revestimientos y aislamientos combustibles peligrosos, como era el caso de la torre. Natasha Elcock, presidenta de la formación, ha explicado que los hechos ocurridos hace un lustro y las pérdidas siguen estando muy presentes.

Otros tributos

No ha sido el único acto que se ha hecho en Reino Unido en el quinto aniversario del incendio. Antes del homenaje en el que hemos visto a los duques de Cambridge se ha celebrado un servicio multirreligioso en la Abadía de Westminster, donde había 72 velas encendidas en el altar. A este homenaje han asistido autoridades como la ex primera ministra Theresa May, el alcalde de Londres Sadiq Khan y el secretario de Vivienda Michael Gove. También ha participado el periodista Jon Snow, que ha intervenido en la misa, al igual que el abogado Imran Khan, quien ha dicho que la investigación que se llevó a cabo por este accidente fue ineficaz. Entre los tributos se encuentra también el minuto de silencio que se ha hecho en el centro comercial Westfield en Shepherd's Bush.