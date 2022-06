Un ultimátum y una mudanza: los duques de Cambridge toman posiciones

Desde el momento de su nacimiento, el 21 de junio de 1982, el príncipe Guillermo es el tercero en la línea sucesoria, sin embargo, nunca antes había estado tan bien posicionado y afianzado en su papel de "líder" como en la actualidad. Convertido ya en el favorito de los británicos en todas las encuestas, después de Isabel II, el duque de Cambridge ha sabido aprovechar los vientos que han soplado a su favor desde el 2020 -tras la salida de los duques de Sussex y sustituyendo a la soberana y al príncipe heredero durante la pandemia- para ocupar una posición prominente en la institución. El protagonismo de su familia quedó claro durante el reciente Jubileo de Platino y, ese poder se evidencia ahora, cuando trasciende que en las últimas horas ha dado un ultimátum para sacar al príncipe Andrés de la vida oficial, a la vez que planea una mudanza a Windsor para estar más cerca de la Reina en un momento en el que son evidentes los problemas de movilidad que aquejan a la soberana que cumplió 96 años el pasado abril.

Suena fuerte, pero suena así

Los medios británicos hablan de "ultimátum a la Reina", aunque lo cierto es que Evening Standard, el medio que sacó la noticia horas después de que se celebrara en el Castillo de Windsor la ceremonia anual de la Orden de la Jarretera, no aclara a quién dirigió el príncipe Guillermo la amenaza de que, si el príncipe Andrés aparecía en público, él y Kate no irían. "El duque de Cambridge se mostró inflexible. Si el duque de York insistía en participar públicamente, él se retiraría", dijo una fuente de alto rango de la institución al citado medio británico.

Ya sabemos quién ganó el pulso puesto que los duques de Cambridge estuvieron presentes en la ceremonia y luego subieron a un carruaje para la procesión real con el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, la protagonista de ese día y a la que Isabel II invistió dama de la Orden en un paso más para acercarla a su futuro papel de reina consorte. Lo cierto es que a principio del día se comentó que el príncipe Andrés (caballero de la Orden), reaparecería en la vida oficial durante esta ceremonia; horas después se matizó ese mensaje y comenzó a circular que por "decisión familiar" solo estaría en la ceremonia privada que se celebra en el salón del trono a puerta cerrada. Lo que no se sabría hasta horas después es que fue el príncipe Guillermo el que supuestamente propició ese giro en los acontecimientos, lo que pone en evidencia que su tío va cada vez más a la deriva.

Fue el pasado febrero cuando el príncipe Andrés cerró a golpe de chequera su implicación con el Caso Epstein, pagando una suma que se calcula de 14 millones de euros para evitar sentarse en un tribunal estadounidense por supuestos abusos sexuales a menores. Ese final, justo antes de que se cumplieran los 70 años de reinado de su madre, no parece haber convencido a las piezas claves de la monarquía del futuro. Si hace unos meses trascendió que Carlos veía a su hermano con una figura "dañina e irrecuperable", ahora parece que es Guillermo el que ha dicho basta. Mientras, el príncipe Andrés parece aferrado a los últimos galones que le quedan con el convencimiento de que cuando Isabel II no esté, ya no contará con nadie que le proteja en la institución. Al parecer fue ella la que le ayudó a reunir el dinero para ese acuerdo extrajudicial y fue ella la que le eligió para entrar de su brazo semanas después en la misa de acción de gracias que se celebró en la Abadía de Westminster en honor al duque de Edimburgo, donde el príncipe Andrés volvió a estar presente en un acto en el que además de los Windsor estaba las autoridades británicas y los máximos representantes de las monarquías europeas. En cambio, en el reciente jubileo, sí estuvo ausente alegando un oportuno coronavirus que eliminó de la ecuación todos los quebraderos de cabeza que habría generado su presencia.

¿Por qué cambian Windsor por Londres?

Desde el año pasado los duques de Cambridge barajaban la posibilidad de trasladar su residencia al campo. La idea de Guillermo y Kate era la de encontrar una alternativa a su casa del Palacio de Kensington, pero sin estar tan alejados de Londres como su segunda residencia de Norfolk. Así –y aprovechando el largo listado de residencias oficiales que Isabel II tiene regadas por todo el país- Windsor se ha convertido en el destino perfecto. A menos de una de Londres, esta encantadora localidad cumple con las expectativas de los Cambridge para que George, Charlotte y Louis se críen en el campo durante estos años que cuentan con más libertad, tanto por las edades de los niños como por el papel institucional de los padres, que algún día previsiblemente tendrán que residir en el Palacio de Buckingham, en el centro de Londres.

Con este movimiento los duques de Cambridge estarán mucho más cerca de la Reina que desde la pandemia y, sobre todo tras la muerte del duque de Edimburgo, hizo del Castillo de Windsor su residencia oficial. Pero, además, atendiendo a esa frase que dice: "Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos mucho más cerca", de esta forma el príncipe Guillermo será vecino del príncipe Andrés, cuya residencia está ubicada en los mismos terrenos, unos terrenos que también cuentan con la propiedad de Frogmore House, la casa que utilizan Harry y Meghan en el Reino Unido. Hay que recordar que durante su reciente visita al país se dijo que mientras que Guillermo y Kate estaban en Londres representando a la Reina en sus celebraciones por el jubileo, los Sussex estaban a su lado en el castillo. Sobre esto último es posible que nunca sepamos cuanto había de realidad, pero lo que está claro es que todo lo que se cuecen en la monarquía británica en la actualidad sucede en Windsor y no en Londres; el movimiento de Guillermo afianza esta teoría.

Según HELLO! esta mudanza se llevará a cabo en verano, cuando los niños terminen el colegio, y el lugar elegido será Adelaide Cottage, una casa en Home Park, los terrenos reales de Windsor, construida en 1831 como refugio para la reina Adelaida, mujer de Guillermo IV (tío paterno y antecesor de la reina Victoria, tatarabuela de Isabel II), y que durante un tiempo fue la cabaña favorita de la reina Victoria para desayunar y tomar el té. Por otro lado, para marcar las distancias con Harry y Meghan, cuya reforma de Frogmore House escandalizó a los británicos, se matiza que está casa ya fue actualizada en el 2015 por lo que no se esperan grandes inversiones para su remodelación. Además, esta mudanza permitirá a los Cambridge estar más cerca de los padres de Kate, ya que Carole y Michael viven en Bucklebury, algo más cerca de Windsor que de Londres.