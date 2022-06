El nuevo fichaje de los duques de Cambridge con el que aspiran ¡al pódium!

Los duques de Cambridge han decidido hacer nuevos cambios de última hora en su gabinete antes de las vacaciones del verano. El príncipe Guillermo y Kate Midddleton han contratado como nuevo jefe de relaciones públicas al ex triatleta Lee Thompson, ahora reconvertido en alto ejecutivo. Un sorprendente nuevo fichaje en el que los medios británicos ven una oportunidad para la pareja de acercarse a Estados Unidos.

Entusiasta del deporte, tras licenciarse en la Universidad de Leeds, Lee Thompson se convirtió en un alto ejecutivo, responsable entre otros logros de conseguir aumentar la audiencia en YouTube de CNBC en un 600 por cien. Trabajó en la Asociación de Jefes de Policía y en la importante empresa de relaciones públicas Freuds, actualmente ejercía como vicepresidente de comunicaciones globales de la cadena de televisión NBC Universal. La nueva incorporación se ha hecho necesaria tras la marcha de Victoria O'Byrne, que se vió obligada a abandonar su cargo en el Palacio de Kensington el año pasado, al enfermar uno de sus familiares.

Ya a principios de este año, en abril, la pareja amplió su equipo con la incorporación de Amanda Berry OBE como su nueva directora ejecutiva y quedaron “encantados” con su trabajo en la Royal Foundation. Cabe recordar que ya la conocían como anterior directora ejecutiva de BAFTA. “Estoy muy emocionada de unirme a The Royal Foundation, ya que continúa aumentando la ambición global del trabajo filantrópico de los duques de Cambridge. He sido testigo y estoy muy impresionada por el impacto único que The Royal Fundación puede hacer sobre los temas que Sus Altezas Reales apoyan, desde la salud mental hasta la conservación, y la concienciación sobre la importancia de los primeros años. Tengo muchas ganas de trabajar con el duque y la duquesa de Cambridge, junto con los fideicomisarios y el personal para continuar con este importante trabajo”, afirmó Amanda tras confirmarse su incorporación.

Tras convertirse en los protagonistas absolutos del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, ahora ante el reto futuro de una posible mudanda de domicilio y el protagonismo que están alcanzando sus pequeños, los príncipes George, Charlotte y Louis, llega el fichaje de Lee Thompson y muchos ven también en él una gran oportunidad para que el nieto de Isabel II amplíe sus buenas relaciones con Estados Unidos. Los contactos de Lee allí, pueden ser útiles a la pareja, que planea visitar el país en otoño con motivo de la ceremonia de entrega del premio Earthshot, un encuentro que el hijo mayor de Diana de Gales fundó como lugar para buscar soluciones innovadoras con las que combatir el cambio climático.

