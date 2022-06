'Feliz, feliz no cumpleaños': ¿por qué Isabel II celebra sus fiestas cuando quiere?

"Por un día de cumpleaños hay 364 días de no cumpleaños". Fue el escritor y matemático británico Lewis Carroll el que creó en el siglo XIX el concepto de un no cumpleaños en el universo literario de Alicia en el País de las Maravillas y viene a ser lo que una persona puede celebrar cualquier día del año que no coincida con su cumpleaños. Esto, más o menos, es lo que viene a hacer Isabel II que arranca este mes de junio con cuatro días de celebraciones que aúnan los fastos por su 96 cumpleaños, que fue en abril, y por sus 70 años de reinado, que se cumplieron en febrero. En definitiva, "feliz, feliz no cumpleaños" porque la soberana británica, principal figura institucional de los cincuenta y cuatro países miembros de la Commonwealth y cabeza de la Iglesia de Inglaterra celebra sus fiestas cuando quiere.

Un poco de historia

Se cree que la ceremonia de Trooping the Colour se realizó por primera vez durante el reinado de Carlos II (1660 – 1685) y que no fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se decidió que este desfile conmemoraría el cumpleaños del monarca. Circula una teoría que apunta a que fue el mal tiempo del país el que empujó a hacer esta ceremonia en junio, independientemente de cuando hubiera nacido el soberano, sin embargo, desde la propia División Doméstica del Ejército Británico al servicio de Su Majestad apuntan a que este desfile se convirtió en un evento anual durante el reinado de Jorge III (1738 - 1820) y él sí nació en junio. De esta forma, aunque Isabel II cumple años el 21 de abril, sigue marcando la celebración oficial con este acontecimiento de carácter militar.

Durante su reinado Isabel II ha optado por celebrar su día en abril en privado, a veces trasciende una comida familiar y otras ponen en circulación nuevas fotografías suyas, dejando toda la pompa para la primera semana de junio. El Trooping the Colour, que se llama así en alusión a los colores que servían en el campo de batalla para que las tropas no se separaran de su unidad durante el conflicto, cuenta con la presencia de 1400 militares, 200 caballos y 400 músicos de diez bandas desfilando desde el Palacio de Buckingham a lo largo de The Mall pasando por Horse Guards Parade, Whitehall y regresando a la residencia oficial de la Reina, que durante años hizo este recorrido a caballo, después optó por hacerlo en uno de los espléndidos carruajes de su colección y este año, como novedad y debido a su edad, ha preferido contemplarlo desde el palacio y unirse a la multitud (que no debe llevar ni pantalones cortos ni vaqueros ni sandalias si quiere acceder a la zona acotada para el desfile) desde el balcón del palacio.

Sobre su coronación

La princesa Isabel ascendió al trono el 6 de febrero de 1952, es decir, el mismo día en el que su padre, el rey Jorge VI, murió. Es de sobra conocido (y recreado en todo tipo de ficciones) cómo se desarrollaron los hechos ese día: Isabel y su marido, el príncipe Felipe, se encontraban de gira oficial en Kenia cuando el rey fue encontrado muerto en su cama a las 7:30 de la mañana tras una trombosis coronaria, mientras luchaba con un cáncer de pulmón y grandes dosis de estrés. Isabel II, con Winston Churchill como Primer Ministro, asumió el trono con solo 25 años y no es una fecha para celebrar, ya que sucede tras la muerte de su padre. De hecho, su acto de coronación – el primero televisado de la historia- se pospuso hasta junio de 1953, es decir, casi un año y medio después del fallecimento de Jorge VI y también haciéndolo coincidir con el Trooping the Colour. Así que sus jubileos no se enmarcan en una fecha en concreto, sí que envía un mensaje a la nación ese día, pero opta por celebraciones, giras oficiales y conmemoraciones que se extiendan a lo largo del año jubilar y con el punto álgido de junio.

A lo largo de sus 70 años de reinado Isabel II ha celebrado seis jubileos –con grandes fastos solo cuatro- mientras su padre, el rey Jorge VI, con su muerte prematura no llegó a celebrar ninguno. Para ella son un momento de alegría y a la vez de tristeza, de hecho, siempre incluyen actos de recogimiento como es el servicio de acción de gracias que se celebra en la Catedral de San Pablo. De hecho, el pasado 6 de febrero, cuando se cumplió exactamente el Jubileo de Platino, la Reina recordó al rey Jorge VI y también a su marido, el duque de Edimburgo, ya fallecido, como un apoyo incondicional en esos difíciles momentos en los que ascendió. Fue con estos argumentos, en un mensaje muy esclarecedor sobre el futuro de la monarquía británica, con los que expresó su deseo de que Camilla, mujer del príncipe Carlos, sea la próxima reina (consorte) del país: "Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me has dado a mí. Cuando llegue ese momento, que Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio".

