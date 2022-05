Máxima expectación ante el inminente reencuentro de Harry y Meghan con la Familia Real británica

Ha dado comienzo una semana histórica en el Reino Unido ya que este jueves comenzarán los festejos por el Jubileo de Platino de Isabel II, que destaca por ser la monarca con el tercer reinado más largo de toda la historia. Además de esperar con gran emoción los diferentes actos que hay programados entre el 2 y el 5 de junio para conmemorar los 70 años de la Reina en el trono, hay también una gran entusiasmo por volver a ver a los duques de Sussex en su esperado regreso a la vida pública. Dos años y dos meses después de decir adiós para siempre a sus obligaciones reales e instalarse en California, ahora el matrimonio va a reaparecer junto a los miembros de la Familia Real británica para una celebración única.

El príncipe Harry y Meghan Markle van a unirse a los Windsor en algunos de los festejos y la expectación es máxima. Su estancia en Londres supondrá a la vez un viaje en el tiempo ya que volverán a protagonizar compromisos oficiales como antes y se alojarán en la que fue su residencia, Frogmore Cottage. La intención del matrimonio es mantener un perfil bajo y “no eclipsar el Jubileo”, pero es inevitable que todas las miradas se posen en los Sussex y que se analicen tanto sus movimientos como los gestos que comparten con la Familia Real británica. A todos juntos los veremos el viernes en el servicio de acción de gracias que se hará en la Catedral de San Pablo. Un día antes se celebrará el Trooping the Colour pero no estarán en el balcón de Buckingham ni tampoco el duque de York.

Uno de los momentos que más ilusión despierta es la primera toma de contacto de Isabel II con la pequeña Lilibet Diana. Hasta el momento la soberana solo ha podido ver a su bisnieta a través de fotos o videollamadas, pero ahora podrá cogerla en brazos, disfrutar con sus juegos y celebrar con ella otra inolvidable fecha: su primer cumpleaños. El 4 de junio, en pleno Jubileo, la hija de los duques de Sussex soplará su primera velita y la Reina podrá felicitarla personalmente. De hecho se espera que ese sábado se ausente del Derby de Epsom (una carrera de caballos) para poder estar en la fiesta de la pequeña.

Se espera que su traslado a la capital de Inglaterra sea inminente, pero la fecha exacta aún no está confirmada. Antes de poner rumbo al que fue su hogar, los Sussex siguen adelante con su rutina inalterable. El fin de semana el príncipe Harry disputaba un torneo de polo en California. Días antes Meghan se desplazaba por sorpresa hasta Texas para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde (Texas) en el que han fallecido, al menos, 19 menores y dos de sus profesoras.

La etapa más complicada de la relación entre los duques de Sussex y los Windsor parece ser ya cosa del pasado. En febrero el príncipe Harry aseguraba que sus viajes a Londres no son más frecuentes ni le acompaña su familia porque "no se siente seguro" en el que "es, y siempre será, su hogar". El motivo de su miedo, decía, es que no cuenta con protección policial durante sus estancias en Reino Unido. Anteriormente sus palabras sobre la Familia Real británica fueron un auténtico tsunami que hizo temblar los cimientos de Buckingham. En una entrevista conjunta con Meghan Markle concedida en marzo de 2021 a su amiga Oprah Winfrey explicaron que un miembro de la realeza especuló con el color de piel que tendría el pequeño Archie. También explicó la Duquesa que no había recibido ayuda de los Windsor cuando contó que tenía pensamientos suicidas y que Kate Middleton la hizo llorar poco antes de su enlace por un desacuerdo con los vestidos de las damas de honor.

Sus últimos viajes a Londres

La última vez que los duques de Sussex estuvieron con Isabel II fue en abril, poco antes de su 96 cumpleaños. Aprovechando su viaje a Europa para estar presentes en los Juegos Invictus de La Haya, hicieron una primera parada en el castillo de Windsor. Su reencuentro fue "genial" tal y como el propio Príncipe señaló en una entrevista de la NBC en la que indicó también que había visto a su abuela en buena forma a pesar de los problemas de movilidad que padece. "Tenemos una relación realmente especial. Hablamos de cosas de las que ella no puede hablar con nadie más", comentó. De la Reina destacó su gran sentido del humor y explicó que se está "asegurando de que esté protegida y tenga a las personas adecuadas junto a ella". Ya en ese momento dejó la puerta abierta a estar presente en los festejos por el Jubileo de Diamante en la monarca y aseguró estar haciendo lo posible para que "mis hijos la conozcan".

Antes de este encuentro, el príncipe Harry había viajado dos veces a Londres en solitario. La primera de las ocasiones fue en abril de 2021 para estar presente en el funeral por el duque de Edimburgo. Meghan no le acompañó debido a su avanzado embarazo, pero rindió su particular homenaje al abuelo de su esposo con un mensaje de su puño y letra que acompañaba a una corona de flores. Además, vio el funeral por televisión desde su casa de Santa Bárbara. Tres meses más tarde, el hijo menor del heredero al trono británico volvió a la ciudad del Támesis para inaugurar una estatua de bronce en honor a su madre. El homenaje tuvo lugar el 1 de julio, día que la recordada Diana de Gales hubiese cumplido 60 años, y tuvo como telón de fondo los jardines de Kensington, donde tuvo su residencia oficial.