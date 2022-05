Amal Clooney, acompañada por uno de los referentes de su vida en una noche junto al príncipe Carlos

El príncipe Carlos ha reunido a un buen número de rostros conocidos en la entrega de los premios The Prince’s Trust, la organización que fundó en 1976 para ayudar a los jóvenes vulnerables de entre 11 y 30 años que estén desempleados, con dificultades escolares o en riesgo de exclusión a darles una nueva oportunidad. Cada año se celebran los logros de estos jóvenes en unos premios que convoca la entidad y que han contado con rostros tan conocidos como Amal Clooney, que encarna a la 'realeza' de Hollywood, y Phoebe Dynevor, protagonista de Los Bridgertone. La abogada de derechos humanos no ha acudido a la cita en Londres con su marido, sino con su madre, Baria Alamuddin, donde las dos han derrochado glamour y estilo.

Amal, que se presentó en el Theatre Royal Drury Lane con un favorecedor vestido floral en tonos rojo y blanco con escote palabra de honor y su característica melena suelta y ondulada, acaparó buena parte de los focos. La abogada posó con su madre, conocida como la Elizabeth Taylor libanesa por su belleza, iba de lo más elegante con un conjunto en blanco de pantalón y original blusa rematada en un cuello vuelto y apliques de plumas en los puños.

La suegra de George Clooney, que adora pasar tiempo con sus nietos y tiene una gran sintonía con el actor, es una prestigiosa periodista. Graduada en la Universidad Americana de Beirut y diplomada en Ciencias políticas, ha desarrollado su carrera en medios como el diario árabe Al Hayat, los informativos de la televisión pública libanesa, CNN, Al-Jazeera o SkyNews. Además, ha entrevistado a mandatarios y personalidades relevantes como Margareth Tatcher, Bill Clinton, Fidel Castro, Indira Ghandi o Benazir Bhutto. Ya retirada del mundo de la información, creaba una compañía de relaciones públicas llamada International Communication Expers. Baria, todo u nreferente para Amal, nació en Trípoli, fue educada en Beirut y en los años 70, junto a su entonces marido Remzi Alamuddin fijó su residencia en Londres.

Amal saludó con un apretón al Príncipe de Gales y después subió con él al escenario para entregar uno de los galardones. La relación del matrimonio Clooney con la organización del heredero a la Corona británica viene de atrás. En el año 2019 Amal lanzó una categoría de estos reconocimientos que galardonan a las mujeres jóvenes más inspiradoras del mundo. El premio Amal Clooney está patrocinado por Charlotte Tilbury y la premiada es elegida personalmente por la letrada.

Mientras Amal se encontraba con el príncipe Carlos en Londres, no muy lejos de allí en el condado inglés de Surrey, su marido estaba dirigiendo su última película The Boys in the boat, que cuenta la historia sobre un equipo de remo ganador de la medalla olímpica.