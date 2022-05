Los duques de Sussex celebran su aniversario a punto de volver a Reino Unido: recordamos los momentazos de su boda

Loading the player...

La expectación en Reino Unido es máxima ante la inminente visita del príncipe Harry y Meghan Markle con motivo del Jubileo de Platino de Isabel II. Será la primera vez que los duques de Sussex viajen al país natal del Príncipe con sus dos hijos, Archie, de tres años, y Lilibeth, quien pronto soplará su primera vela: de hecho, la niña lleva el nombre de su bisabuela, la Reina, pero aun no ha podido verla, aunque tendrá la oportunidad de conocerla muy pronto, al igual que el resto de los Windsor. Desde que el matrimonio decidió emprender una nueva vida al otro lado del charco en Estados Unidos en 2020, apenas han tenido contacto con la Familia Real públicamente, y mantener su popularidad alejados de ellos no está siendo fácil para los duques de Sussex, quienes, de hecho, han visto como algunos de los proyectos que tenían entre manos no han salido adelante. Sin duda, las vidas de Harry y Meghan han cambiado mucho desde que pronunciaron el "sí, quiero" hace exactamente cuatro años, el 19 de mayo de 2018. Con motivo de su aniversario, repasamos los momentazos de su enlace.