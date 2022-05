¿Quién es Angela Kelly que vivirá con Isabel II en el castillo de Windsor?

Durante casi tres décadas, Angela Kelly se ha encargado de gestionar el vestuario de Isabel II. La modista y estilista británica se ha convertido en algo más que una empleada para la Reina y entre prueba y prueba en el ropero se ha acabado convirtiendo en una de sus mejores amigas y confidentes. Una amistad surgida entre agujas e hilos y que ahora ha dado un paso más. La monarca la ha invitado a que se traslade a vivir con ella al Castillo de Windsor, a donde la jefa del Estado ha trasladado su residencia de forma permanente. La asistente se hospeda en una suite al lado de los aposentos reales. No es la primera vez que Angela vive con la monarca pues ya lo hixo durante el primer confinamiento en Reino Unido.

Según informa The Sun, la asesora personal se mudó a una habitación junto a la Reina y tiene una televisión de 42 pulgadas en sus dependencias. Durante el encierro declarado en el país británico por la pandemia de coronavirus, Angela se ofreció como voluntaria para formar parte del conocido como HMS Bubble, un equipo personal que se aisló junto a la Reina y al duque de Edimburgo en Windsor. Fue entonces cuando ayudó a preparar a Isabel II ante las muchas de las videoconferencias que hizo durante el confinamiento.

Angela Kelly tiene una relación única con la Reina y además de trabajar como estilista principal es una parte esencial del círculo íntimo de la madre del príncipe de Gales. "Quiero a la Reina", dijo una vez a The Telegraph y añadió que "me ha permitido estar más cerca de ella a lo largo de los años. Nunca me pasaría de la raya y me sigue asombrando". También añadió que las dos tienen una relación sorprendentemente normal. "Somos dos mujeres comunes. Hablamos de ropa, maquillaje, joyas". Parte de esta conexión tan especial ha sido revelada por la propia Angela en dos libros que ha escrito sobre la monarca, que han contado con su beneplácito y en los que ha contado que usa los zapatos de la Reina para darlos de sí y que sean más cómodos.

El título oficial que tiene Angela Kelly dentro de la Casa Real es el de asistente personal, consejera y conservadora de joyas, insignias y vestuario. Nació en Liverpool y comenzó su relación con la monarquía en 1994 cuando comenzó a trabajar como modista de la Reina. Su misión va mucho más allá de elegir ropa. Se documenta sobre los actos a los que su 'jefa' tiene que acudir y el significado que tienen los colores, con el fin de crear los conjuntos apropiados para cada uno de sus compromisos y crear una imagen de la soberana que se ha convertido en uno de sus sellos de identidad, siempre con tonos vibrantes y con sus inconfundibles sombreros a juego. En 2019, Angela Kelly anunció que la Reina solo usaría pieles sintéticas.

Entre algunos de los trabajos más destacados de esta costurera se encuentra la réplica del faldón de cristianar de los Windsor, una copia del encargado por la reina Victoria para el bautismo de su primera hija. Esta reproducción la han usado los niños de la Familia Real nacidos a partir de 2008. También es autora del traje que la Reina vistió en la boda de los duques de Cambridge, un abrigo de lana crepé en amarillo, ayudó a adaptar, junto con el diseñador Stewart Parvin, el vestido que Beatriz de York llevó en su boda con Edoardo Mapelli Mozzi, el 17 de julio de 2020, una pieza que originalmente llevó la Reina en la década de los años 60.

Además, ha fundado una marca de ropa, Kelly & Pordum, con Alison Pordum, quien también fue costurera de Su Majestad hasta 2008. En el año 2006 fue nombrada miembro de la Real orden Victoriana y ascendida a teniente de la misma orden en 2012. Fue galardonada con la Versión Reina Isabel II de la Casa Real Long y medalla al Servicio Fiel en 2014 por sus 20 años de servicio a la Familia Real.

Nueva línea de Metro en Londres en honor a la Reina

Por otro lado, Isabel II viajó a Londres este martes para inaugurar la nueva línea del metro que lleva su nombre. A pesar de sus problemas de movilidad se desplazó a la capital del país junto a su hijo pequeño, el príncipe Eduardo, y sorprendió a turistas y viajeros que se encontraban en la estación de Paddington. La monarca compró el primer billete de la línea Isabel utilizando una tarjeta Oyster conmemorativa y descubrió una placa. Después, se subió en un vagón con destino a la estación de Tottenham Court Road, antes de regresar de nuevo a Paddington. En el acto, al que acudió con bastón, una de las ayudas de las que se sirve en sus apariciones públicas, tuvo la oportunidad de hablar con los maquinistas y el personal de la estación. La nueva línea de Metro abrirá al público el 24 de mayo.

