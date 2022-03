Té y agua fría, el truco del faldón de cristianar de la Familia Real británica

Si por algo se distingue la monarquía británica es por las tradiciones, que van pasando de generación en generación. Los pequeños detalles se cuidan al máximo y nada se deja al destino del azar y eso incluye prendas de vestir que ya han pasado a formar parte de la historia. Gracias al libro The Other Side of the Coin: The Queen , the Dresser and the Wardrobe que acaba de publicar Angela Kelly, modista personal de la Reina Isabel, se ha conocido el truco que ha hecho que los bebés de la familia Windsor luzcan espectaculares en sus bautizos y muy parecidos a sus ancestros de hace 175 años.

Actualmente, el faldón que usan los niños reales de Gran Bretaña es una réplica exacta del faldón que estrenó la hija mayor de la reina Victoria, en 1841. Fue en 2004, dado el estado de deterioro en que se encontraba la pieza original –ha sido llevado por una treintena de recién nacidos entre los que se encuentre la Reina y los príncipes Carlos y Guillermo- cuando la Monarca encargó a su costurera de confianza que hiciera una copia de este histórico traje con encaje de Honiton y lazos con satén blanco.

Para conseguir su característico color- entre el beige y el vainilla- la avezada modista cuenta que fue teñido en té de Yorkshire para conseguir el tono perfecto. En su libro, Angela Kelly relata que viajó hasta Italia para obtener el encaje y que en ese viaje también llevó el original en su bolso. A su regreso a Gran Bretaña, y con la ayuda de Barbara Buckfield, comenzó a recrearlo. “Para asegurarnos de que se viera auténtico, lo teñimos en té de Yorkshire, el más fuerte como todos sabemos”, asegura, tal y como recoge la versión inglesa de ¡HOLA! “Colocamos cada pieza de encaje en un tazón pequeño, lleno de agua fría y una bolsita de té y lo dejamos durante cinco minutos, comprobando con regularidad que el color fuera perfecto”, continúa.

“En cada etapa del proceso fui mostrando nuestros avances a la Reina: primero la parte central, luego las mangas y luego la falda con las capas inferiores. Su Majestad estaba muy interesada por ver cómo se estaba realizando. Desde el principio nos llevó aproximadamente nueve meses acabarlo”, explica Angela Kelly.

Una vez acabada, la copia del faldón fue estrenada en 2008 por James, vizconde Severn e hijo de los condes de Wessex, y ha aparecido en cada bautizo real desde entonces. La última vez que se vio fue en julio durante el bautizo de Archie, el hijo de los duques de Sussex.

