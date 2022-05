Las imágenes más simpáticas de Guillermo de Inglaterra jugando al bádminton en traje El nieto de Isabel II no ha dudado en despeinarse para apoyar la integración de los jóvenes a través del deporte

El príncipe Guillermo de Inglaterra es el protagonista este fin de semana de unas de las imágenes más divertidas que nos brinda la realeza. El hijo mayor de Diana de Gales se ha entregado a un partido de bádminton que ha jugado ¡En traje y con zapatos! por una buena causa. Espontáneo siempre que la ocasión se lo permite, el nieto de Isabel II no se lo piensa dos veces ante una invitación deportiva, son muchas las ocasiones en las que lo ha demostrado. El duque de Cambridge es un apasionado del deporte, le divierte la competición y no pierde oportunidad para recordar lo buena que es esta afición a la hora de inculcar valores de respeto. Después de verle rendido ante los pies de la Spice Girl Mel B cuando le entregó la medalla de la Orden del Imperio Británico, compartiendo risas y bromas con la cantante. El Príncipe ha retomado su agenda acudiendo sin su mujer Kate MIddleton a visitar las instalaciones de Sports Key, una organización inglesa que trabaja para dar apoyo a jóvenes sin recursos.

Allí, tal y como recoge People, le invitaron a jugar un partido y aunque había acudido a la cita formalmente vestido y sin ropa deportiva no lo dudó. Entre risas y aplausos, formó su equipo y se entregó a la causa como uno más, celebrando cada punto con una nueva mueca, divertido y atento a cada tanto, saludando con deportividad a sus rivales hasta conquistar a todos los jóvenes allí presentes, que no dudaron en hacerse fotos con él. Tras la experiencia, el hijo de Carlos de Inglaterra bromeaba sobre lo inadecuado de su atuendo: "No estaba seguro de poder formar parte del equipo".

Sports Kay trabaja en asociación con United By Birmingham 2022 en el proyecto Gen22 de los Juegos de la Commonwealth de Birmingham para dar a los jóvenes la oportunidad de integrarse a través del deporte, su asociación con los juegos está dotando a la organización de más recursos para conseguir la integración de los jóvenes en el mercado laboral y la visita del Príncipe contribuirá sin duda a dar un mejor impulso a sus objetivos.

Siempre que puede el Príncipe intenta compaginar el deporte con la solidaridad, ha participado en partidos de polo benéficos y también le hemos visto compitiendo contra Kate Middleton en carreras de vela. La pareja inculca también estos valores a sus tres hijos, esforzándose por enseñarles a llevar una vida sana les hemos visto jugar a la pelota con ellos o disfrutar de su compañía navegando en barco. El príncipe George, de ocho años, la princesa Charlotte, que acaba de celebrar su séptimo cumpleaños y el más pequeño de todos, el príncipe Louis, que acaba de cumplir los 4, son todos unos pequeños deportistas.

