Entre flores y con una enorme sonrisa, las fotos por el séptimo cumpleaños de Charlotte de Cambridge

Nueva celebración en casa de los duques de Cambridge. Solo una semana después de festejar el cumpleaños del benjamín, el príncipe Louis, es el turno de su hija mediana, la princesa Charlotte, que cumple siete años. Como es tradición en la familia, sus padres han celebrado el aniversario difundiendo nuevas fotografías de la niña. En las nuevas instantáneas aparece en medio de un campo lleno de flores, con un jersey azul cielo y los cuellos de la camisa bordada por debajo. La bisnieta de la Reina luce el pelo rubio suelto, liso y muy largo, pero sobre todo destaca la enorme sonrisa que regala al objetivo en ambas imágenes, que ha tomado la propia duquesa de Cambridge.

Su corta edad aún le permite ser una niña simpática y espontánea que siempre regala algún momento divertido en sus apariciones públicas, aunque a sus recién cumplidos siete años ya sabe diferenciar los momento que requieren más seriedad. Así, la vimos comportarse con absoluta profesionalidad en la misa homenaje a su bisabuelo, el duque de Edimburgo. Era la primera vez que tanto ella como su hermano mayor, George de Cambridge, participaban en un acto oficial de este calibre, al que habían acudido mandatarios y miembros de casas reales de toda Europa. Este creciente protagonismo en la vida pública parece que se verá reforzado en las celebraciones por el Jubileo de Platino de la Reina previstas para el mes de junio y el tradicional Trooping de Colour cuando, según apunta la prensa británica, los tres hijos del príncipe Guillermo formarán parte del desfile en carruaje por las calles de Londres.

La Princesa que nació haciendo historia

El 2 de mayo de 2015 la Torre de Londres, Trafalgar Square y el London Eye se teñían de rosa. La duquesa de Cambridge había dado a luz a una niña, a la que llamaron Charlotte Elizabeth Diana, en honor, como no, a su bisabuela, la Reina y a su abuela, la fallecida Diana de Gales. La pequeña prácticamente nació haciendo historia ya que las leyes de sucesión se cambiaron poco antes de su llegada al mundo para que no tuviera que ceder su lugar a un hermano menor, que llegaría más adelante, lo que dejó a Charlotte en cuarta posición en la línea sucesoria al trono después del príncipe George y por delante de su hermano pequeño Louis.