Los duques de Sussex fichan a la asesora de relaciones públicas que llevó a Obama a la Casa Blanca

Los duques de Sussex son perfectamente conocedores del interés mediático que despiertan, algo que además se incrementa a cada paso que dan por los diferentes proyectos que ellos mismos han puesto en marcha desde que decidieron apartarse de la Casa Real británica. Una exposición al público que no solo no rechazan sino que además refuerzan a través de sus trabajos, apariciones e intervenciones en distintos ámbitos o foros. Sabiendo que -quieran o no- los focos están sobre ellos, el príncipe Harry y Meghan Markle harán lógicamente todo lo que esté en sus manos para que la imagen que se perciba de ellos sea lo más atractiva y benévola posible. A partir de ahí se entiende bien el último fichaje de la pareja, según desvela The Mirror, el de la experta en relaciones públicas Miranda Barbot. Se trata de una gurú de la comunicación política cuya carta de presentación y currículum no es, desde luego, cualquier cosa.

Hace una década, aunque todavía era joven allá por el 2012, formó parte del equipo que logró la reelección para un segundo mandato del presidente Barack Obama. Fue la época en la que el carismático líder del "Yes, we can!" ("¡Sí, se puede!") conquistaba de nuevo a los votantes norteamericanos para ejercer cuatro años más el poder en la Casa Blanca. Ahora son los duques de Sussex los que se ponen en manos de Miranda Barbot, después de que haya quien los compare incluso con los Clinton o los Kennedy por algunos rasgos de comportamiento y seducción similares. La experta en RR.PP. ha aceptado la oferta de la pareja para unirse al equipo de su Fundación Archewell, dejando atrás su trabajo en la firma de marketing BerlinRosen donde había seguido labrándose una brillante trayectoria. Su misión parece estar clara: hacer caer al mínimo las antipatías que generen los Duques y elevar exponencialmente su número de adeptos.

Tras esta contratación, no son pocas las voces que señalan el supuesto interés que tendría Meghan Markle en iniciar algún día una carrera dentro del mundo de la política. Creen que no sería nada descabellado el que acabáramos viendo a la Duquesa como candidata en unas elecciones, dado el activismo y compromiso por diversas causas que la mujer del príncipe Harry ha demostrado en numerosas ocasiones. El pasado otoño, por citar solo uno de los últimos ejemplos, fue la principal cara y voz de una campaña en favor de las mujeres para que la baja por maternidad sea remunerada por ley. Una cruzada personal que, antes de dar a luz a su hija Lilibet, la llevó a dirigirse por escrito a nombres que ocupan las altas instancias como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y a Chuck Shumer, el líder demócrata de la mayoría del Senado.

