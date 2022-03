El conmovedor detalle del príncipe Carlos con la Reina y su suegra fallecida en una fecha señalada

El domingo 27 de marzo es una fecha muy importante para los británicos, jornada en la que celebran el Día de la Madre para ensalzar a todas esas mujeres que un día trajeron sus hijos al mundo. El príncipe Carlos, como no podía ser de otra forma, se ha sumado a las felicitaciones con un bonito mensaje dedicado a su progenitora, pero no solo la Reina era la destinataria de sus palabras. Además, el heredero al trono ha rendido un conmovedor tributo a su suegra Rosalind Shand, fallecida hace casi tres décadas. "Homenajeamos a todas las madres de nuestras vidas y nos acordamos de aquellos que no pueden estar hoy con ellas", ha escrito el vástago de Isabel II, que acaba de pasar dos días en Irlanda de visita oficial junto a su esposa. Para acompañar el emotivo texto, compartía dos imágenes muy especiales que forman parte de su álbum familiar, una de las cuales está repleta de cariño y nostalgia para Camilla de Cornualles.

En la primera de las fotografías, vemos al Príncipe junto a la soberana durante uno de sus agradables paseos por los jardines de Frogmore en su residencia de Windsor. La Reina, con su inconfundible pañuelo a la cabeza, sonríe a cámara al igual que lo hace su hijo. En la segunda de las instantáneas aparece la Duquesa con su madre, con la que guardaba un innegable parecido físico. La esposa de Carlos de Inglaterra se ha sincerado en varias ocasiones sobre lo que supuso para ella la dolorosa pérdida de su progenitora, que feneció el 14 de julio de 1994 en la ciudad inglesa de Lewes. Camilla de Cornualles siempre ha destacado por su trabajo en la Sociedad Nacional de Osteoporosis, en la que se volcó de lleno tras el fallecimiento de Rosalind víctima de esta enfermedad. "Ver morir lentamente a un ser querido es una agonía", aseguraba con enorme pesar y tristeza hace unos años.

"Mi familia y yo contemplamos con horror como mi madre se consumía, literalmente, cada día más. Perdió altura y las ganas de comer", relataba entonces. "El médico era muy amable con ella, pero no era capaz de aliviar su dolor. En los últimos años no podía respirar sin el oxígeno ni caminar sin el andador", señalaba. "Creo que su sufrimiento era tan grande que perdió las ganas de seguir viviendo", explicaba la Duquesa de Cornualles, cuya implicación con esta causa es absoluta. Ella ha sido la cara visible en la prevención y lucha contra la osteoporosis, como cuando presentó el libro Guía para un cuerpo saludable del que escribió su prólogo en su función de presidenta de la asociación. Contaba que, tras el deceso de su progenitora, "me puse en contacto con ellos y me explicaron lo importante que es tener información sobre este mal, para intentar ayudar a que otros no lo padezcan", sentenciaba.

