El príncipe Carlos al rescate de su hermano, el príncipe Andrés, para pagar el acuerdo extrajudicial

El príncipe Carlos, heredero al trono británico, ha salido en rescate de su hermano, el príncipe Andrés, que el pasado febrero llegó a un acuerdo con Virginia Giuffre que le ha permitido no tener que enfrentarse a un juicio por presuntos abusos cometidos cuando la demandante era menor de edad y se encontraba atrapada en la red de Jeffrey Epstein. Según informa la prensa inglesa, el primogénito de Isabel II pagará 8,4 millones de euros de los 14 que se tienen que abonar, es decir que le prestará algo más de la mitad. Un préstamo que se realizará de manera privada y no con dinero público y que se une a la ayuda que la monarca también ha prestado a su hijo para pagar la millonaria suma. El duque de York espera devolver este adelanto que le ha hecho su hermano mayor cuando venda su chalé en la localidad suiza de Verbier, según informa el Daily Mail.

VER GALERÍA

La astronómica cifra que ha permitido que Andrés de Inglaterra no tenga que enfrentarse a un tribunal ha generado un debate dentro de los Windsor. La Familia Real no quería que nada estropease los festejos por los 70 años en el trono de Isabel II, que tendrán su punto álgido a principios de junio con un programa de celebraciones con motivo del Jubileo de Platino. Así que en cierto modo obligaron al padre de las princesas Beatriz y Eugenia a negociar un pacto para evitar el juicio. El príncipe Andrés siempre ha mantenido su inocencia, pero se quedarán sin aclarar muchos asuntos sobre su polémica amistad con el millonario estadounidense.

- Las claves de la nueva etapa del príncipe Andrés al cumplir 62 años: apartado de la Corona, pero sin ir a juicio

- El incierto futuro del príncipe Andrés tras el acuerdo que le ha permitido eludir el juicio

“Ha habido discusiones familiares sobre el pago y se cogerá un poco de aquí y un poco de allá”, dijo una fuente a The Sun. "Una vez que venda el chalé y el dinero llegue a su cuenta podrá devolver lo prestado a su hermano, pero el dinero pactado tiene que se pagado a Virginia Giuffre a tiempo”. Como el acuerdo tiene unos plazos para abonar la cantidad estipulada, de ahí que el príncipe Andrés haya tenido que recurrir a préstamos de gente cercana ya que desde noviembre de 2019 no ejerce funciones públicas y, por lo tanto, no recibe ningún salario oficial.

VER GALERÍA

Aunque se filtró el montante económico del considerado como el acuerdo del siglo, los términos del documento siguen siendo un secreto muy bien guardado. Ambas partes comunicaron al juez que habían llegado a un acuerdo y que solicitarían la desestimación de la demanda dentro de un mes. Por tanto, Andrés de Inglaterra ya no será interrogado bajo juramento por los abogados de Virginia Giuffre, pero tampoco se esclarecerán las causas de este caso que ha vuelto a poner en jaque a la monarquía inglesa.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El príncipe Andrés, en el punto de mira’, un programa especial en el que la figura del príncipe Andrés y su relación de amistad con el multimillonario Jeffrey Epstein, condenado por abuso de menores, y fallecido en extrañas circunstancias en una cárcel de Nueva York. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!