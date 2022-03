El duque de Gloucester, primo de Isabel II, da positivo en coronavirus

El coronavirus sigue afectando a la Familia Real británica. Tras la recuperación de Isabel II, el príncipe Carlos y Camilla de Cornualles, quienes se contagiaron con pocos días de diferencia, ahora es el duque de Gloucester, primo de Isabel II, quien ha dado positivo en un test. El nieto menor del rey Jorge V y la reina María, que tiene 77 años y ocupa la 28ª posición en la línea de sucesión al trono, tendrá que permanecer aislado en su domicilio al igual que su esposa, la duquesa de Gloucester, con la que tiene tres hijos. El matrimonio, por tanto, no podrá sumarse a los Windsor este lunes para celebrar el Día de la Commonwealth.

La ausencia de los duques de Gloucester, quienes contrajeron matrimonio en 1972, no será la única en la Abadía de Westminster. Por segundo año consecutivo, Isabel II no estará presente en esta festividad que conmemora la mayor mancomunidad de naciones del mundo. Mientras que en 2021 se canceló por la crisis sanitaria, en esta ocasión le ha pedido a su hijo mayor y heredero de la corona, el príncipe Carlos, que la represente en una cita tan importante. Una decisión que, al parecer, no se ha tomado porque tenga problemas de salud sino por el trastorno que el viaje podría ocasionar a la soberana, quien ha dejado definitivamente Buckingham para fijar su residencia en el castillo de Windsor. En 1993 y 2013 la monarca también se ausentó del servicio religioso por una gripe y una gastroenteritis.

El evento, organizado por la Royal Commonwealth Society, comenzará con una procesión de banderas de la Commonwealth. Los miembros de la Familia Real coincidirán en esta cita con autoridades como el primer ministro, Boris Johnson; la secretaria general de la Commonwealth, la baronesa Scotland; altos comisionados, embajadores, políticos y dignatarios de todo el Reino Unido y la Commonwealth. También acudirán líderes religiosos y más de 600 escolares y jóvenes a esta misa en la que se estrenará la pieza musical Beacon Of Brightest Light. Se trata de un tema inspirado en el Jubileo de Platino de la Reina que ha compuesto Debbie Wiseman.

La próxima cita familiar con la ausencia de los Sussex

A pesar de no estar presente, la soberana británica sí participará con su tradicional mensaje en el Día de la Commonwealth, cita en la que hace dos años los duques de Sussex se despidieron de sus obligaciones con la Corona. Además, su agenda sigue adelante con otros compromisos que tiene la próxima semana. El 29 de marzo Isabel II podría reaparecer con su familia en la misa que se celebrará en honor a su esposo, el duque de Edimburgo, quien falleció el pasado mes de abril a los 99 años de edad.

Quien no asistirá será su nieto, el príncipe Harry, que vive en Estados Unidos y recientemente aseguraba que no se siente seguro de viajar a Londres con Meghan Markle y sus niños, Archie Harrison y Lilibet Diana, porque ya no tiene protección policial en Reino Unido. Este servicio de Acción de Gracias, sin embargo, podría reunir también a miembros de otras Casas Reales que enviaron telegramas y mensajes de condolencia pero no pudieron acompañar a los Windsor en el funeral debido a las restricciones, que obligaban a que hubiera un máximo de 30 personas.

