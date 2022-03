¡Boda real a la vista! Lady Tatiana Mountbatten, pariente de Isabel II, se compromete en una espectacular pedida

Ocupa nada menos que el puesto número 464 en la línea de sucesión al trono británico, pero lo suyo también será una boda real por derecho propio. Tatiana Mountbatten, pariente de Isabel II, se ha comprometido con su pareja y anunciaba la feliz noticia de la forma más romántica y espectacular. Desde lo alto de una montaña nevada en Los Alpes suizos, concretamente en la localidad de Verbier donde pasaba las vacaciones navideñas esquiando, la aristócrata compartía las bellas imágenes con su novio, el empresario Alexander 'Alick' Dru. Al parecer, fue una pedida de mano de ensueño en la que este se arrodilló ante su chica para hacerle la gran pregunta, y a continuación obtener un "sí" por respuesta. La pareja recibía al momento multitud de felicitaciones, entre ellas las de Cressida Bonas, ex del príncipe Harry, o de India Hicks, ahijada de Carlos de Inglaterra.

Cressida Bonas, expareja del príncipe Harry, anuncia su compromiso

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Lady Tatiana, que tiene 31 años y fue presentada en sociedad en el tradicional Baile de Debutantes en París en 2007, es hija de George Mountbatten, primo de la reina Isabel II y marqués de Milford Haven. La jinete tiene un hermano menor que ella, Henry, que es conde de Medina. Sus bisabuelos paternos, el príncipe Jorge y la condesa Nadejda Mikhailovna de Torby, eran descendientes de las casas reales alemana y rusa, pero renunciaron a sus títulos germanos a cambio de otros en la nobleza británica, por lo que su apellido pasó de Battenberg a Mountbatten. Lady Tatiana está emparentada con Isabel II por su antecesora en común, la reina Victoria. Siente pasión por todo lo relacionado con el mundo ecuestre y participa en competiciones de alto nivel en la categoría de doma, además de dirigir su propia empresa de equitación. "Solo me gusta hablar de caballos", bromeaba hace un tiempo en declaraciones a Tutler. Además, habla hasta cinco idiomas y se está preparando también para ser psicoterapeuta.

La reina Victoria es la soberana inglesa que más tiempo permaneció en el trono

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Lady Tatiana, que llegó a entrenar con la atleta olímpica Charlotte Dujardin, se educó en la escuela privada de élite Millfield en Somerset. En su día quiso ser instructora de esquí y pasó varios años en Dinamarca, hasta que se instaló en Windsor. "Todo lo que realmente necesitas saber de mí es que paso los días haciendo lo que más me gusta: cuidar, entrenar y montar caballos", cuenta ella misma en su web personal. Aunque no tiene la misma posición social que su prometida, el árbol genealógico de Alexander Dru está trufado de terratenientes ingleses. Es hijo de Auberon Alexander Bernard Dru, descendiente de John Vesey, cuarto vizconde de Vesci. El empresario de 30 años se educó en la prestigiosa escuela de Eton, estudió Historia en la Universidad Oxford y actualmente dirige una start-up. La feliz y enamorada pareja no ha comunicado aún la fecha de su enlace, a la que seguro acudirán numerosos rostros de la alta sociedad británica.