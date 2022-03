Ni te imaginas el disfraz de Halloween de la hija de Meghan y Harry ¡con solo 5 meses! También Archie se vistió para la ocasión, pero tal y como ha contado su madre, no estaba nada contento

La entrevista de Meghan Markle con Ellen DeGeneres ha dado mucho de sí, y ha estado llena de momentos divertidos. En uno de los fragmentos, las dos mujeres hablan sobre cómo pasaron no solo el pasado Halloween, sino también el último que pasó la duquesa de Sussex antes de casarse con el príncipe Harry. Una simpática conversación en el que la exactriz comparte, entre risas, cómo se vistieron sus dos pequeños, Archie y Lilibet, de dos años y cinco meses respectivamente. La pareja celebró una fiesta previa al día de Todos los Santos en la intimidad de su hogar, pero estuvieron, precisamente, acompañados por la presentadora del conocido programa matinal estadounidense The Ellen Show, y de su mujer, Portia de Rossi, ya que viven en la misma zona de Los Ángeles, en Montecito. No te pierdas el vídeo ¡dale al play!

Después de la entrevista de Oprah Winfrey hace ocho meses, la duquesa de Sussex ha vuelto a sentarse para hablar y contar algunos detalles de su vida, como por ejemplo los disfraces de Halloween. Tal y como explica Meghan, Archie se disfrazó de dinosaurio, pero no estaba nada satisfecho con la parafernalia, así que estaba todo el rato quitándoselo. Por otro lado, Lilbet, que es apenas un bebé porque nació el pasado 4 de junio, iba "monísima" vestida ¡como una mofeta! Su madre ha compartido que se inspiraron en Flor, la amiga de Bambi, junto a Tambor, en la simpática película de Disney que lleva el nombre del tierno cervatillo, un filme estrenado en 1952 sobre los valores de la vida en el camino a la adultez.

