¡Menuda coincidencia!: Eugenia de York lleva a la boda de Philippos de Grecia el vestido que lució Nina Flohr en su 'reboda'

Una de las imágenes curiosas y simpáticas que nos ha dejado la gran boda griega del príncipe Philipos y Nina Flohr, celebrada este sábado en Atenas, ha sido la coincidencia en el tiempo de dos looks que hemos podido ver en los últimos meses. Se trata del elegante modelo que luce hoy Eugenia de York, el mismo que llevaba la novia el pasado mayo durante la celebración que tuvo lugar en Inglaterra -en una campiña del condado de Cambridgeshire- con su marido y un grupo de amigos íntimos que organizaban para festejar su "sí, quiero" por segunda vez (la primera fue en diciembre mediante una unión por lo civil que tuvo lugar en Saint Moritz, Suiza). Se trata de un diseño idéntico aunque de color opuesto, el negro escogido por la Princesa y el blanco-crema por el que se decantó en su momento la heredera helvética de la flota de jets privados.

La hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, que esta tarde hacía acto de aparición junto a su marido Jack Brooksbank, apostaba por este vestido largo de la firma Peter Pilotto. No es esta ni mucho menos la primera ocasión que vemos a Eugenia de York con un traje de dicha marca, puesto que confió en ella nada más y nada menos que para su look nupcial el día que se casó con su esposo en octubre de 2018. Una empresa bajo la que no solo se encuentra el diseñador de origen austriaco-italiano que da nombre al sello, sino también el belga de ascendencia peruana Christopher de Vos. Cabe recordar que comenzaron su aventura juntos en 2009 y poco a poco se posicionaron dentro del calendario de la London Fashion Week como dos de los modistas favoritos de las celebrities e, incluso, de miembros de la realeza como Rania de Jordania.

En enero de 2017, nos abrían las puertas de su universo creativo para darnos a conocer el secreto de su éxito. "Hubo un momento en el que todo el mundo nos estaba copiando", aseguraban a ¡HOLA! durante una vídeo-entrevista. En febrero de 2020, la pareja profesional anunciaba por sorpresa que habían decidido tomarse un descanso para evaluar su futuro, analizar el negocio y acometer una revisión estratégica. "Nos ha encantado trabajar juntos y amamos lo que hemos creado, que es una mezcla auténtica de nuestras pasiones. Sin embargo, necesitamos tiempo para hacer una pausa y meditar bien antes de dar nuestros próximos pasos en este mundo que cambia tan rápidamente", dijeron en su comunicado. "Damos las gracias a nuestros inversores MH Luxe y Megha Mittal, quienes han confirmado que seguiremos siendo dueños de la marca", aclaraban.

