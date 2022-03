Escucha cómo habla el príncipe Guillermo 'un poquito' de español

Loading the player...

¿Sabe el príncipe Guillermo hablar español? A estas y otras preguntas ha respondido el nieto de Isabel II en las redes sociales. Con motivo de los premios Earthshot, que se han celebrado este domingo en Londres -y donde hemos podido ver al príncipe luciendo un look muy original-, Guillermo quiso aclarar todas las dudas de sus seguidores compartiendo algunos vídeos al estilo questions and answers. Entre las preguntas a las que contestó, alguna muy curiosa, como si cree que los unicornios existen. Sobre su dominio del español, aseguró que sí habla "un poquito"... y lo demostró en ese mismo momento. Dale al play y no te lo pierdas.

