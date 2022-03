Alerta en Balmoral: detectan un positivo por covid en el castillo donde veranea Isabel II

Sobresalto en el castillo de Balmoral, la residencia veraniega de Isabel II donde la reina ha vuelto de nuevo este año para pasar allí la temporada estival. Al parecer, según informa el Daily Mail, una de las empleadas que trabaja en la finca escocesa ha dado positivo por covid tras someterse a una prueba PCR, por lo que era inmediatamente aislada y enviada a su casa para que guarde la preceptiva cuarentena en su domicilio. Los hechos, que se produjeron el pasado sábado, han provocado también el cierre temporal de la cantina y el bar que corresponden al personal de la residencia real. Desde que estalló la pandemia, todos los miembros del servicio pasan cada día los pertinentes test de detección del virus como norma sanitaria de obligado cumplimiento, además de llevar siempre puesta la mascarilla y tener que mantener igualmente la distancia social.

Isabel II se reencuentra con un viejo conocido ecuestre en su recepción de Balmoral

VER GALERÍA

Pese a la alerta generada y la lógica preocupación surgida ante un posible contagio por contacto estrecho, la monarca de 95 años permanecerá en su retiro de Aberdeenshire durante al menos lo que queda del agosto, dentro de la mayor "normalidad" que sea posible. Isabel II, que ya ha recibido la pauta doble de la vacuna, no está sola en estos momentos puesto veranean con ella su hijo el príncipe Andrés y su exmujer, la duquesa de York Sarah Ferguson; la princesa Beatriz y su marido Edoardo Mapelli Mozzi, así como los condes de Wessex, Eduardo y Sofía. Tras lo ocurrido, según amplía el diario británico The Sun, la Reina y sus familiares se ausentaron el domingo del oficio religioso que se celebra ese día en Balmoral, no acudiendo al lugar como medida de precaución y a la espera de conocer los resultados de sus propias pruebas.

El día en que Isabel II se convirtió en una turista más en su residencia de Balmoral

VER GALERÍA

El viaje de la monarca a la fortaleza situada en el noroeste de Escocia es el primero que realiza fuera del castillo de Windsor desde la muerte de su esposo, el duque de Edimburgo, en abril. Se espera que el príncipe Guillermo y Kate Middleton lleguen a la residencia junto a sus tres pequeños, George, Charlotte y Louis, a finales de mes, al igual que Zara y Mike Tindall. Por su parte, Isabel II siempre ha tratado de afrontar con calma y determinación la situación tan excepcional que afecta a todo el planeta, como el día que recibió la primera dosis de AstraZeneca y animaba después a la población a seguir su ejemplo. "Es muy rápido y el pinchazo no dolió en absoluto", dijo el pasado febrero durante una videoconferencia. "Obviamente es difícil para las personas que nunca lo han hecho (...) pero deberían pensar en los demás y no solo en sí mismas", añadió de forma tajante la monarca, quien además comparó el COVID-19 con una "peste" que arrasa el mundo.

La princesa Eugenia llega a Balmoral tras la última polémica del príncipe Andrés

Haz click para ver el documental de Isabel II, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!.