Isabel II será vacunada en los próximos días contra el coronavirus

En los próximos días comenzará a ponerse en Reino Unido la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus. Así lo adelantaba el ministro de Salud británico, Matt Hancock, añadiendo además que los primeros en recibirla serán los trabajadores del sector sanitario y las personas mayores, un grupo del que forma parte la reina Isabel. Es por eso que se espera que tanto la soberana como su marido, el duque de Edimburgo -tienen 94 y 99 años, respectivamente- sean vacunados próximamente. De hecho, según recoge The Mail on Sunday, ninguno de ellos tendrá preferencia respecto a otras personas, pero al pertenecer a un colectivo de riesgo están incluidos en la primera fase del programa de vacunación, que se inicia este martes. Desde el Palacio de Buckingham, sin embargo, se mantienen cautos al respecto. "Las decisiones médicas son personales y esto no es algo sobre lo que comentaremos", ha dicho un portavoz a la revista HELLO!

VER GALERÍA

- Un árbol de Navidad de seis metros, protagonista de la espectacular decoración de este año en Windsor

- El secreto que marcó la última Navidad de la Reina en Windsor y que daría para un capítulo de 'The Crown'

Tanto si se vacuna en los próximos días como si lo hace más adelante (o inclusp si decide no hacerlo), la monarca más longeva del mundo en la actualidad pasará las próximas fiestas en Windsor y no en su finca de Sandringham. Por tanto, no se espera la visita de la Familia Real británica la mañana del 25 de diciembre al servicio religioso de la iglesia de Santa María Magdalena. Por primera vez en treinta años, Isabel II cambiará de tradiciones durante las navidades ya que su intención es extremar las precauciones frente a la infección. Precisamente con este objetivo se trasladó durante el confinamiento al castillo, en el que aún no se sabe si recibirán en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo la visita de algunos familiares.

Con toda seguridad, los duques de Sussex no estarán junto a Isabel II en el Reino Unido en los últimos días del año sino que pasarán las navidades en la casa de California en la que viven desde hace unos meses. De hecho, la que era su residencia en Reino Unido, Frogmore Cottage, se la han cedido a Eugenia de York y Jack Brooksbank, quienes van a ser padres por primera vez. Por su parte, Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles, tampoco estarán en Windsor con la Reina y el duque de Edmburgo, sino que se quedarán en Highgrove House, en Gloucestershire, puesto que también están en el considerado como grupo de riesgo. Los planes de los duques de Cambridge y sus tres hijos aún no se han hecho públicos.

VER GALERÍA

Unas navidades atípicas

Este no será el único cambio que experimentará en Navidad la reina de Inglaterra, que ha perdido recientemente a Vulcan, una de sus fieles mascotas. A pesar de que le gusta mantener los patrones establecidos, en la recta final del año tampoco entregará regalos a su personal como reconocimiento a sus servicios prestados tal como ha hecho en los últimos 33 años, cuando se reunía con ellos y charlaban de manera distendida. Eso sí, las personas que trabajan en el Palacio de Buckingham o en el Castillo de Windsor seguirán recibiendo de parte de su 'jefa' los aguinaldos, que paga ella misma de su bolsillo y entre los que suele haber marcos de plata, copas, saleros, pimenteros o tarjetas canjeables en algunas tiendas. Una vez que dé comienzo el 2021 y esté vacunada, se desconoce si la soberana retomará su agenda y acudirá a actos presenciales o, por el contrario, seguirá apostado en su mayoría por citas telemáticas.

Haz click para ver el documental de Isabel II, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!