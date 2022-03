Un árbol de Navidad de seis metros, protagonista de la espectacular decoración de este año en Windsor Estas atípicas fiestas no las pasará en Sandringham, sino en Windsor junto a su marido, el duque de Edimburgo

Van a ser unas navidades diferentes para todo el mundo. La pandemia mundial de coronavirus ha modificado los planes, las costumbres y las tradiciones de prácticamente toda la población, algo que se notará sobre todo de cara a estas fechas tan señaladas. La reina Isabel II de Inglaterra no es una excepción. Para empezar, no pasará la Navidad en el lugar en el que lleva haciéndolo durante las últimas tres décadas, la finca de Sandringham, sino que lo hará junto a su marido, el príncipe Felipe, en el Castillo de Windsor. Así que toca adaptarse y, por ello, ya ha comenzado a decorar la que va a ser su residencia estas semanas. En total, se han instalado seis árboles de Navidad, uno de ellos con una altura impresionante, ¡seis metros!, que tardó en decorarse 13 horas. ¿Quieres ver todo el proceso? ¡Dale al play y no te pierdas nada!