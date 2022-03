El día en que la princesa Diana se convirtió en la mejor atleta para ayudar al príncipe Harry

La princesa Diana ha destacado siempre por ser una madre excepcional, dedicada al cuidado de sus hijos y a brindarles una vida lo más normal y cotidiana posible. Los príncipes Harry y Guillermo protagonizaron imágenes muy divertidas en las numerosas excursiones y actividades que realizaron con su madre. Pero hubo un día en que el foco de atención no estuvo en los hijos del príncipe Carlos, sino en Lady Di, quien se saltó algunas normas protocolarias para ayudar a sus hijos en unas jornadas especiales que organizaba su escuela anualmente. Durante uno de los días deportivos, los alumnos debían realizar una serie de ejercicios para convertirse en los vencedores de la competición. No obstante, en 1991 el príncipe Harry fue superado por alguno de sus compañeros de clase durante una carrera de sacos. Ante la tristeza de su hijo, la princesa Diana no se lo pensó dos veces y se lanzó a la pista como hicieron el resto de madres.

La madre de los príncipes Harry y Guillermo, que aplaudió como una auténtica aficionada cuando su hijo pequeño acabó la carrera, no dudó en deshacerse de sus zapatos momentos después y ponerse en la línea de salida para participar en una carrera de esprín sobre hierba junto a las madres de los otros alumnos de la escuela Wetherby. Con una actitud de lo más competitiva, la princesa Diana ofreció una de las escenas más inusuales hasta la fecha protagonizadas por miembros de la Familia Real británica. Era evidente que Lady Di no tenía previsto participar puesto que vistió para la ocasión un jersey negro y una falda plisada vaporosa, aunque su indumentaria no le impidió dar lo mejor de ella en la competición. Una vez se indicó el comienzo de la carrera, la entonces esposa del príncipe Carlos se lanzó hacia la meta con una muy buena competencia corriendo a su lado.

A pesar del entusiasmo que puso Diana en que el príncipe Harry se llevara una alegría en las jornadas deportivas, no consiguió la ansiada victoria. Se quedó un segundo más atrás de la madre que sí consiguió llegar a la línea de meta la primera. No obstante, lejos de disgustarse, Lady Di no pudo evitar las carcajadas tras recuperar el aliento después de los intensos segundos de esprín. Además, mostró una actitud cercana y divertida con sus contrincantes con las que pudo comentar ciertos detalles sobre la competición en la que habían participado. No fue la primera vez de la Princesa en estas jornadas, ya que también se había lanzado a la pista anteriormente en 1989 y 1990 para hacer sonreír una vez más a sus hijos, que la miraban atentamente desde las gradas.

Los bonitos recuerdos que Harry y Guillermo guardan de su madre

El mejor legado que Diana pudo dejarle a sus hijos fue los valores y principios que aprendieron de ella pero también la naturalidad y espontaneidad de la que gozaban cuando pasaban tiempo con ella. Juegos en la arena, carreras en motos acuáticas, escapadas a la nieve, salidas al cine... Estas eran alguna de las actividades que Lady Di hacía con sus hijos sin importarle la presencia de la prensa ni las normas protocolarias que se saltó en alguna ocasión. Varias veces se llevó consigo a los pequeños en sus viajes de Estado, a diferencia de lo que solían hacer otros miembros de la Familia Real. Cuando esto no era posible, se encargaba de dar un buen recibimiento a Harry y Guillermo, después de pasar días sin verse, quienes recuerdan sus abrazos y destacan que "te envolvía y te apretaba lo más fuerte posible".

Diana sigue aquí

