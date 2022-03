La condesa de Wessex, la discreta nuera de Isabel II, cada vez con más protagonismo

Tanto la renuncia de los duques de Sussex a estar en primera línea de la Familia Real británica como la del príncipe Andrés de retirarse de la vida pública ha traído muchos cambios en la Corona. Mientras que el padre de Beatriz y Eugenia de York se ha alejado de los deberes públicos, con el Megxit el príncipe Harry y Meghan Markle han apostado por vivir lejos del Reino Unido, criar a sus niños en California y tener una vida lo más discreta posible. De manera simultánea, los condes de Wessex han dado un paso al frente, especialmente Sophie de Wessex. La mujer del príncipe Eduardo ha sido siempre uno de los miembros más discretos de los Windsor, pero poco a poco va ganando protagonismo gracias a los actos oficiales a los que acude, a sus entrevistas en diferentes medios y también a su estrecha relación con Isabel II, quien siempre ha tenido en su nuera a un gran apoyo que se intensifica tras el fallecimiento del duque de Edimburgo el pasado mes de abril.

Uno de los últimos gestos que demuestra que la madre de Lady Louise y el vizconde James ha ganado protagonismo en la última etapa es la entrevista que ha concedido en solitario recientemente en la emisora BBC Radio 5 Live. En esta conversación para la que abre las puertas de su domicilio precisamente hacía referencia a lo que han aumentado sus compromisos con la Corona, una nueva situación que valora de manera positiva. “Hay un creciente interés en nosotros como familia pero, si esto crea más conciencia sobre los problemas que me preocupan, eso puede ser algo bueno”, explicaba. También al hablar con la presentadora Naga Munchetty se mostró emocionada al explicar que la ausencia del duque de Edimburgo ha dejado "un enorme agujero en nuestras vidas" y considera que que la crisis sanitaria no facilita el proceso de duelo porque no pueden estar con la Reina "tanto tiempo como nos gustaría".

En los últimos meses, la agenda de Sophie de Wessex, que este sábado cumplirá 22 años de casada con el príncipe Eduardo, está repleta de compromisos. La hemos visto acudir a Ascot con otros miembros de la realeza británica, sincerarse acerca de lo que supuso para ella la muerte de su madre, hablar sobre las diferentes etapas de la mujer, conceder una entrevista a The Telegraph, apoyar el deporte y las nuevas modalidades puestas en marcha para personas discapacitadas, visitar una granja en la que dio de comer a los animales, emocionarse en los homenajes a Felipe de Edimburgo, celebrar el Día de la Commonwealth, ejercer como voluntaria en una organización benéfica para personas sin hogar y en el proceso de vacunación contra el coronavirus.... Además, tanto ella como su marido, que heredará el ducado de Edimburgo cuando Carlos de Inglaterra se convierta en Rey, han reconocido sentirse "halagados" ante este aumento de su presencia institucional.

Isabel II, su referente

La condesa de Wessex tiene en la Reina el mejor ejemplo de férreo compromiso con la Corona y en alguna ocasión ha elogiado públicamente el apoyo de la soberana a diferentes causas en las que se implica personalmente. Además, a finales de abril reconocía que cuando regresa de algunos viajes oficiales habla de ellos con su suegra, a la que se refirió en público cariñosamente como mamá. "Cuando he regresado de mis viajes, me enorgullece compartir contigo el trabajo que he presenciado que se lleva a cabo bajo el paraguas del Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust [...] Me escucha con interés, está ansiosa por saber cómo va el trabajo y comparte su profundo conocimiento", decía. Con estas palabras dejaba claro, además, lo cercana que es la relación que tiene con Isabel II. Ambas hablan al menos una vez al día, disfrutan juntas de tardes de cine clásico los sábados... Así, la monarca tiene en su nuera a un apoyo incondicional al que se suman también la princesa Ana, Lady Pamela Hicks (su prima) y Angela Kelly, su modista de cabecera.

