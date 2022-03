Los duques de Cambridge podrían haber roto una de las reglas del confinamiento

La nueva cepa mutada del coronavirus ha obligado a reaccionar a las autoridades británicas, que han visto como la situación sanitaria del país se complica desde hace días. El pasado sábado el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció un duro confinamiento en parte del Inglaterra ante la nueva variante del virus y que ha hecho que muchos británicos vean alterada su Navidad. Además, los nuevos protocolos restringen a un máximo de seis el número de personas no convivientes que pueden reunirse, lo que ha provocado una polémica que afecta tanto a los duques de Cambridge como a los condes de Wessex. Las dos familias habrían coincidido el pasado domingo para dar un paseo por el bosque Luminate de la finca de la Reina de Sandringham rompiendo así la regla que dice que no se pueden quedar con más de seis personas. En total, habrían participado de este paseo un total de nueve: los Duques, sus tres hijos, los Condes y sus dos hijos.

La actividad consiste en dar un paseo por este sendero iluminado que puede disfrutarse todas las noches hasta el 17 de enero y que seguro que hizo las delicias de los príncipes George, Charlotte y Louis y de Lady Louise y James, vizconde de Severn, hijos del príncipe Eduardo y la condesa Sofia. Aunque llegaron por separado y según el Daily Mail, citando a fuentes reales, no había intención de juntarse, lo cierto es que durante el paseo fueron captados charlando en varios momentos, aunque eso sí, manteniendo el distanciamiento social durante su caminata de 90 minutos. “Las dos familias tuvieron espacios consecutivos separados para visitar el sendero justo antes de que se abriera al público en general. Llegaron y disfrutaron de la actividad en sus propios grupos familiares”, dijo la misma fuente.

Durante los últimos diez días el príncipe Guillermo, Kate y sus tres hijos han estado hospedados en su casa de campo de Anmer Hall, muy cerca de Sandringham, la finca en la que hasta este año los Windsor pasaban todas las navidades. En un principio también se especuló con que los Cambridge podían disfrutar de los últimos días del año en la casa que la familia Middleton tiene en Berkshire, pero se vieron obligados a desechar sus planes debido a la pandemia. Por su parte, el príncipe Eduardo y su familia viajaron al condado de Norfolk desde su casa en Bagshot Park en Surrey.

La ministra del Interior, Priti Patel, ha dicho que la limitación de encuentro a seis personas significa que las familias no deben detenerse a charlar con otros grupos de convivencia si se encuentran con ellas por la calle. “La regla de los seis tiene como objetivo asegurar que las personas sean conscientes y no pongan en riesgo la salud de otros", agregó. Sin embargo, algunos ha argumentado que esta interpretación no es correcta ya que esta prohibición se aplicaría a las reuniones “gestionadas por una empresa, una institución benéfica o un organismo público”. Entre la ciudadanía hay también confusión sobre si esta norma incluye a los niños pequeños.

