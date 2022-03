¿Cuál es la comida favorita del príncipe George?

Loading the player...

A George de Cambridge le gusta mucho cocinar. Junto a su hermana Charlotte le encanta mancharse las manos de pizza, ¡para después comérsela! Pero este no es su plato preferido. Lo ha revelado en FEMAIL el chef Aldo Zilli, embajador de la organización benéfica Centrepoint, que se encuentra bajo el mecenazgo del príncipe Guillermo. Al parecer, no prefiere ningún plato típico de la cocina británica, ni las hamburguesas o los nuggets de pollo. Lo que al príncipe George le encanta comer es un plato clásico de la comida italiana. ¿Ya sabes cuál es? ¿Será lo suficientemente mayor para prepararlo él mismo? Dale al play y no te lo pierdas.

