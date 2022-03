Han visitado el Cementerio Nacional de Los Angeles Meghan y Harry celebran por sorpresa el Día del Armisticio: todas las fotos de su particular tributo Han mantenido la tradición de Reino Unido en esta señalada fecha a pesar de la distancia

Los duques de Sussex han cumplido con su deseo de comenzar una nueva etapa junto con su hijo Archie en Los Angeles (California) al margen de la familia real. A pesar de que la pareja parece feliz con su recién estrenada independencia, este cambio también conlleva sacrificar algunos momentos muy significativos, especialmente para el príncipe Harry. El Día del Armisticio es uno de ellos y así lo decía él hace tan solo unos días en el podcast Declasiffied, en el que lamentaba no poder estar en Reino Unido rindiendo tributo a todos aquellos que perdieron la vida en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Por eso, aunque sea en la distancia, no ha dejado pasar esta fecha sin realizar por sorpresa su particular homenaje, junto a Meghan Markle, desde Estados Unidos.

Para honrar a los caídos, la pareja ha visitado el cementerio nacional de Los Ángeles, donde han dejado unas flores que ellos mismos recogieron de su jardín de Santa Bárbara sobre las tumbas de dos soldados de la Commonwealth. Uno de ellos había servido en las fuerzas aéreas reales de Australia y el otro en el regimiento real de artillería canadiense. Además, el Príncipe ha depositado también la tradicional corona de flores, que habitualmente colocan a los pies del monumento londinense del cenotafio, junto a un obelisco con una placa que rezaba: "En la memoria de aquellos hombres que dieron su vida en la defensa de su país". Harry también ha incluido el siguiente mensaje en la corona: "A todos aquellos que han servido y que están sirviendo, gracias".

Siguiendo la tradición lo más fielmente que les dejaban las circunstancias, el duque de Sussex ha lucido un traje azul marino, con corbata negra, sobre el que colocó sus insignias militares y la amapola con la que cada año recuerdan el fin de la llamada Gran Guerra. Meghan Markle se ha ceñido al riguroso negro con un abrigo con cinturón y la amapola en la solapa. Los dos han ido protegidos por mascarillas oscuras y han mantenido unos momentos de silencio ante la ofrenda en señal de respeto y homenaje.

Para el príncipe Harry esta fecha es muy importante ya que sirvió en el ejército durante una década y siempre ha asegurado que fue una de las mejores épocas de su vida. También se encuentra muy vinculado a todo tipo de iniciativas benéficas relacionadas con los veteranos de guerra, no en vano es el fundador de los famosos Juegos Invictus. En el podcast en el que participó recientemente reflexionaba sobre lo que significa este día para él: "El acto del recordar, del recuerdo, es un profundo acto de honor. Es cómo preservamos el legado de generaciones enteras y mostramos gratitud por los sacrificios que hicieron para que podamos vivir como lo hacemos hoy". Y, para él, en este acto del recuerdo no hay distancias. "Aunque no podamos estar juntos, siempre recordaremos juntos", aseguraba.

Para los duques de Sussex esta celebración ha sido más diferente que nunca, en un nuevo escenario y en soledad. La familia real lo ha conmemorado unida y ante el monumento del Cenotafio como siempre, pero también ha sido un día muy distinto al de otros años. Las restricciones sanitarias debido a la pandemia obligaron a cancelar el concierto en el Royal Albert Hall, el desfile militar y la ofrenda ha tenido que ser a puerta cerrada. La Reina, la duquesa de Cambridge, la de Cornualles y la condesa de Wessex y Timothy Laurence tuvieron que redistribuirse en los balcones de la sede del Ministerio de Exteriores para poder respetar los dos metros de distancia social recomendada. Así lsabel II se encontraba tan solo acompañada de su asistente, mientras que en otro balcón se encontraban las esposas de Carlos de Inglaterra y del príncipe Guillermo. Era la primera vez que la familia se reúne en público desde el Día de la Commonwealth, que tuvo lugar el pasado 9 de marzo y supuso la despedida de Meghan Markle y el príncipe Harry como miembros senior de la Casa Real. Fue el último compromiso oficial en el que participó la pareja antes de comenzar su nueva vida en Estados Unidos.

