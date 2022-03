La Duquesa de Cambridge cautiva a Isabel de Inglaterra con su proyecto más personal

Pocas iniciativas le pueden impresionar a Isabel de Inglaterra a estas alturas de su reinado, pero el proyecto personal de la Duquesa de Cambridge indudablemente lo ha conseguido. La soberana británica ha apoyado públicamente el concurso de fotografía Hold Still impulsado por la Duquesa, gran apasionada del octavo arte y fotógrafa de casi todos los retratos oficiales de sus hijos, y ha felicitado a los 31.598 participantes por haber capturado “la resistencia del pueblo británico en un momento tan desafiante”. El mes pasado la mujer del príncipe Guillermo compartió algunas de las instantáneas más conmovedoras con la reina Isabel, incluidas Holding Tight (Aferrándose fuerte), tomada el Día de la Victoria por Katy Rudd y Joe Wyer; Thank you (Gracias), con la pequeña Amelia May vestida de enfermera como protagonista de la imagen tomada por Wendy Huson, y The Look of Lockdown (La mirada del confinamiento), un retrato de Carlotta Cutrupi de su compañero de piso, Pepter, soñando despierto.

Cautivada por la sensibilidad de los instantes retratados en el confinamiento, no pudo resistirse a expresar su magnífica impresión sobre el papel. Desde Balmoral, donde las dos pasaron un tiempo juntas en agosto, la monarca sentenciaba en su escrito: “Fue un gran placer tener la oportunidad de ver varios de los trabajos que conformaron las 100 imágenes finales para el proyecto de fotografía Hold Still. La Duquesa de Cambridge y yo nos sentimos inspiradas al ver cómo las fotografías han capturado la resistencia del pueblo británico en un momento tan desafiante, ya sea celebrando a los trabajadores de primera línea, reconociendo el espíritu comunitario o mostrando los esfuerzos de las personas que apoyan a los necesitados. La Duquesa de Cambridge y yo les enviamos nuestros mejores deseos y felicitaciones a todos los que enviaron su obra al proyecto”.

Imágenes impactantes, simpáticas, emotivas, curiosas, optimistas, poéticas..., todas tomadas en un período de seis semanas durante mayo y junio, documentan las experiencias individuales y compartidas de los concursantes y su círculo cercano en los meses de encierro, anunciaba el Palacio de Kensington: “Las imágenes presentan un registro único de nuestras experiencias individuales y compartidas durante este extraordinario período de la historia, transmitiendo humor y dolor, creatividad y amabilidad, tragedia y esperanza”. Los 100 finalistas ahora forman parte de una exposición virtual en el sitio web de la National Portrait Gallery. También se exhibirá en una serie de pueblos y ciudades de todo el Reino Unido a finales de año. Si la reina Isabel, que no se impresiona ante casi casi nada, se pronuncia tan positivamente, no dude que merece la pena. Es palabra de Reina.



Para ver la exposición digital, visite: www.npg.org.uk/holdstill

