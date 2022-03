La noche que los duques de Cambridge pasaron en Ibiza a ritmo de 'house'

Lejos de su lado más institucional, los duques de Cambridge siempre han hecho gala de una gran espontaneidad y de un gran sentido del humor. Así, en verano, Kate Middleton hablaba sin tapujos y entre bromas del apetito voraz de sus tres hijos y el príncipe Guillermo nos mostraba una imagen de la nueva monarquía en un vídeo en el que se le veía con unas pintas de cerveza en el salón de su casa teniendo una distendida conversación para un podcast de la BBC. El carácter abierto de la pareja real no es algo nuevo y ya desde los inicios de su relación sentimental disfrutaron de las posibilidades de ocio nocturno que ofrece Ibiza.

Al comienzo de su romance, los duques de Cambridge disfrutaron de una noche en la discoteca Pachá de la isla Balear, a donde acudieron de incógnito y casi de manera clandestina. Juntos y sin miradas indiscretas participaron en una fiesta de música house que les dejó un muy buen sabor de boca, tal y como ha contado Tony Truman, el relaciones públicas que organizó aquel evento para tan ilustres invitados.

Tony ha relatado cómo fue preparar la velada para el Príncipe y su entonces novia y lo ha querido hacer en un tributo en memoria del DJ Erick Morillo, que murió el pasado 1 de septiembre a la edad de 49 años, uno de los grandes nombres de la música house. La sesión que vivió Guillermo de Inglaterra le gustó tanto que incluso llamó al día siguiente al relaciones públicas para agradecerle lo que para él fue una noche “increíble”, según recoge People.

“Su alteza Real el príncipe Guillermo vino a Ibiza y tuve el placer de ayudar a organizar una fiesta durante su estancia en la isla con Kate y su séquito. Le pedí a Eric (director de Pachá) que lo cuidaran. Obviamente hicieron un gran trabajo ya que al día siguiente recibí una llamada del Príncipe dándome las gracias y me dijo que no era fanático de la música house hasta esa noche y ahora le encanta". La fecha exacta de su paso por Pachá Ibiza no está clara aunque Tony Truman asegura que ocurrió hace mucho tiempo. Sí se sabe que Guillermo y Kate visitaron la isla en el año 2006 junto con los hermanos de la Duquesa, Pippa y James.

Esta no es la primera vez que se revela el lado más fiestero y nocturno de los duques de Cambridge. Antes de su boda, en el año 2011, el DJ londinense Sam Young dijo a la publicación estadounidense que al hermano de Harry de Inglaterra le gustaba “el house, el hip hop y el R&B”, mientras que la Duquesa “le gusta el rock”. “Ella puede bailar toda la noche”, dijo Young, antes de agregar que Kate lo dejó asombrado al bailar toda noche en un boda en la que actuó en Austria. En ese enlace, el DJ pinchó desde música de la Motown, grandes éxitos y canciones de rock de las décadas de los años 50 y 60.

