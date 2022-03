Los duques de Cambridge 'compiten' entre risas en los recreativos, ¿a quién se le da mejor?

Loading the player...

¿Te imaginas al príncipe Guillermo entre máquinas recreativas, a Kate Middleton emocionada por atrapar un peluche o a ambos compitiendo por saber quién es capaz de encestar más pelotas en una canasta? Esta es exactamente la escena que se ha vivido en Barry Island, Gales del Sur. Guillermo y Kate han estado allí y han probado suerte en algunos de estos juegos, que son una de las atracciones del lugar y, aunque no consiguieron llevarse ningún premio, no hay duda de que lo pasaron en grande. Además, también tuvieron la oportunidad de conocer, en la cercana localidad de Cardiff, a quienes fueron sus compañeros de bingo online hace unos meses. Dale al play y no te lo pierdas.