¿Qué Windsor debuta en el mundo de la música?

La música siempre ha sido una de sus grandes pasiones, pero ahora da un paso más y se atreve como compositora e intérprete. Lady Gabriella Windsor, hija de los príncipes Michael de Kent y número 50 en la línea de sucesión al trono británico, se lanza como cantautora de bossa nova, un género propio de la música popular brasileña derivado de la samba y con influencia del jazz, y lo hace por una buena causa.

“Es un poco abrumador, pero también emocionante", le ha dicho en exclusiva Ella Windsor, su nombre para familiares y amigos, a HELLO!, edición británica de la revista ¡HOLA! "Siempre me ha gustado la música, pero nunca imaginé que me involucraría con ella de esta manera: lanzar mis propias canciones", añade la hija pequeña del primo hermano de la Reina de Inglaterra, uno de los familiares más cercanos a la soberana y con potestad para representar a la soberana.

La boda real de Lady Gabriella y Thomas Kingston

Ha sido un largo camino desde que Lady Gabriela comenzó en el año 2012 a trabajar como consultora y más tarde como miembro de la junta directiva para a la fundación Playing For Change, una organización objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas, sin embargo, ha sido ahora cuando ha dado el salto y ha tomado el micrófono. Tal y como cuenta HELLO!, sus dos primeros temas se titulan Out of Blue y Bam Bam, inspirados en el género bossa nova brasileño, y están disponibles ya en Spotify, iTunes y otras plataformas digitales con el fin de recaudar fondos para la organización creada por Mark Johnson para crear un cambio positivo a través de la música.

Además, Out of Blue tiene una historia especial ya que la primera vez que Ella Windsor cantó en público esa canción fue el día de su boda, durante la cena que se celebró en el centro de Londres después de la boda real que se celebró en el Castillo de Windsor y la recepción en Frogmore House. Lady Gabriella se casó con el financiero Thomas Kingston el 18 de mayo de 2019 y lo hizo con en la Capilla de San Jorge, el mismo lugar en el que se casaron lo duques de Sussex y Eugenia de York con Jack Brooksbank. Entre los invitados no faltaron la Reina y el duque de Edimburgo y fue una boda real de ensueño, la novia lució un diseño de la italiana Luisa Beccaria y una impresionante tiara de diamantes.