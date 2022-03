La Familia Real británica no se olvida del 73 cumpleaños de la Duquesa de Cornualles, con una 'excepción'

Toda buena noticia es ahora especialmente bien recibida, incluso podría decirse que es más necesaria que nunca. Por eso palacio no ha querido dejar pasar el 73.º cumpleaños de la Duquesa de Cornualles sin conmemorarlo como es debido, con un bello retrato oficial de esos que, en los tiempos que corren, alegran el día. La imagen fue tomada a principios de esta semana en el jardín de Clarence House, la residencia del príncipe Carlos y la duquesa Camilla en Londres. Ya solo el escenario elegido al aire libre, después de meses de confinamiento, es una verdadera delicia y hasta un sueño para quien aún pasa largas horas entre cuatro paredes, pero es que además la Duquesa luce encantadora con una creación de su diseñadora nupcial, Anna Valentine, un vestido azul eléctrico que es un rayo de optimismo, mientras sonríe propiamente a la cámara.

Camilla es Duquesa de Cornualles desde su boda con Carlos de Inglaterra hace quince años, tiempo en el que ha tenido el mérito de haber logrado cambiar la opinión de todo un reino. Se ha ganado el corazón de los británicos, hasta de los más reacios a su persona, que le guardaban viejos rencores por no entender que a veces simplemente no se puede luchar en contra del destino. Que por muchas evasivas, por muchas revueltas, por muchos propósitos de enmienda de los sentimientos..., el amor cuando lo es de verdad no acata un no por respuesta y tarde o temprano acaba imponiéndose a las voluntades.

La Duquesa de Cornualles también ha enamorado a la Familia Real británica, que siempre se encuentra a gusto en su compañía. La reina Isabel cuenta en la Duquesa a la cómplice que le sigue la broma sin achantarse; el príncipe Carlos, a la eterna compañera de vida; los príncipes Guillermo y Harry, la felicidad de un padre, como reconocía el pequeño de los hermanos: “Ella es una mujer maravillosa y ha hecho a nuestro padre muy, muy feliz, eso es lo más importante”; la Duquesa de Cambridge, a la maestra, y así cada quien tiene una razón por la que la aprecia sinceramente.

Ni que decir tiene que los Windsor no se han olvidado del cumpleaños de la Duquesa de Cornualles, aun cuando este 17 de julio se ha visto eclipsado por otra gran alegría familiar. La fecha de hoy estaba señalada en rojo con varios círculos concéntricos por la boda secreta de Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi en la capilla real de Todos los Santos, que ha contado con la presencia de la Reina de Inglaterra y el Duque de Edimburgo. No obstante, tanto Isabel II como los Duques de Cambridge le han deseado esta mañana un feliz día a la Duquesa, la única excepción por llamarlo de alguna manera ha sido de los Duques de Sussex, que la felicitarán sí, pero suponemos que lo harán de manera privada por primera vez desde que dejaran de ser miembros de la Familia Real británica oficialmente. Por más que buscamos, nada, y estamos tan ávidos de buenas noticias.

