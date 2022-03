Qué planean los Duques de Cambridge para las vacaciones de verano con sus hijos

Ha sido un año harto difícil, pero con la nueva normalidad parece que sale otra vez el sol... y el verano real. Los hijos mayores de los Duques de Cambridge, el príncipe George, de seis años, y la princesa Charlotte, de cinco, comienzan esta misma semana sus vacaciones estivales. No serán ni mucho menos ni tan exóticas, ni tan concurridas, ni tan especiales como las de otros años anteriores y, sin embargo, se esperan con mayor ilusión (o necesidad) que nunca, después de haber redoblado esfuerzos como cada quien por el bien de todos.

VER GALERÍA

Los Duques de Cambridge acuden a su primer acto conjunto del posconfinamiento

¿Al rincón de pensar? Así educan los Duques de Cambridge a sus hijos

Cómo ser buenos padres durante la pandemia siguiendo las pautas de los Duques de Cambridge

Los pequeños Príncipes, igual que la mayoría de escolares del mundo, han sido educados en casa por sus padres, el príncipe Guillermo y la duquesa Catherine, buena parte de este curso como consecuencia del confinamiento, que en el Reino Unido se impuso en marzo para impedir la propagación del coronavirus. Ahora por fin que varios países de Europa, incluido el británico, han comenzado a flexibilizar las restricciones establecidas para frenar el avance de la pandemia, se vislumbra el oasis de unas vacaciones sencillas con más certeza que el mero espejismo de días pasados. Y en HOLA.com nos atrevemos a aventurar algunos de los planes que podrían trazar los Cambridge para su merecido descanso.

VER GALERÍA

Palacio Kensington

Los Duques de Cambridge han estado viviendo con los príncipes George, Charlotte y Louis en su casa campestre de Norfolk, Anmer Hall, desde marzo. Existe la posibilidad de que la pareja se decida a regresar a su residencia oficial, el Apartamento 1A en el Palacio de Kensington en Londres, aunque por regla general la familia vuelve a su anónima vida en el campo en cuanto las vacaciones escolares se lo permiten.

VER GALERÍA

Bucklebury

Desde el 4 de julio, por fin se puede visitar en el Reino Unido a los hijos, a los padres y a los abuelos en un domicilio mientras se respete el distanciamiento social estipulado de más de un metro de separación. Junto a las familias de todo el país, sin duda complacidas por la posibidad de hacer realidad el reencuentro tantas veces planeado en la imaginación en estos días de encierro, es probable que los miembros de la Familia Real británica también disfruten de algunas reuniones familiares.

La Duquesa de Cambridge confesó cuánto echa de menos a los suyos durante una reciente visita al Centro de Jardinería de Fakenham: “Todavía no he visto a mi familia, ya que se encuentran a unas tres horas de distancia en Berkshire. Así que no los he visto y los extraño”. Los padres de la Duquesa, Carole y Michael Middleton, que ejercen a menudo de abuelos apasionados de los Príncipes de Cambridge, han pasado el confinamiento acompañados del hermano menor de la duquesa Catherine, James, y su prometida, Alizee Thevenet, en su casa de Bucklebury Manor.

VER GALERÍA

Cumpleaños del príncipe George

La familia Cambridge celebrará el próximo 22 de julio el séptimo cumpleaños del príncipe George. La Duquesa probablemente marque el señalado día con la difusión de un nuevo retrato oficial de su hijo mayor de los que atesora en su propia cámara de fotos, tal y como suele hacer para conmemorar todas las ocasiones especiales de la vida de sus pequeños desde el nacimiento de la princesa Charlotte en 2015. Así el príncipe Louis fue captado con motivo de su 2.º cumpleaños embadurnándose en el arcoíris, mientras que la princesa Charlotte era la princesa perfecta haciendo entrega como voluntaria de unos lotes de comida a los más necesitados en Sandringham en la imagen elegida por su 5.º cumpleaños.

El año pasado, el hincha rey de Inglaterra, George de Cambridge, fue fotografiado por su sexto cumpleaños vistiendo la camiseta de su equipo durante un rato de juego en los jardines del Palacio de Kensington. Los Duques también compartieron una instantánea de su hijo mayor con un polo verde y pantalones cortos de rayas durante unas vacaciones familiares, que probablemente se enmarquen en la isla caribeña de Mustique.

VER GALERÍA

Staycation

Con las restricciones de movilización actualmente vigentes en el Reino Unido, parece poco probable que los Cambridge pongan rumbo al extranjero este verano. La familia podría optar más bien por tomarse unos días en algún destino encantador del Reino Unido como han hecho en alguna que otra ocasión. La Duquesa reveló el año pasado durante un viaje a Keswick en Cumbria que a los Duques les encanta visitar con George, Charlotte y Louis el Distrito de los Lagos, la Inglaterra más bucólica, donde caminar por las montañas es un paseo por las nubes.

Y aún tal vez puedan unirse a las tradicionales vacaciones de la reina Isabel en su residencia escocesa de Balmoral. Los Cambridge podrían decidir pasar también unos días en la finca de la soberana como han hecho en años anteriores. Parece que al final sí brillan los planes y el verano real se arregla.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Guillermo de Inglaterra, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!