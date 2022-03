¡Archie gana! Los duques de Sussex podrán homenajear a su hijo con su fundación benéfica

Apenas llevan unos meses fuera del abrigo de la Familia Real, pero la construcción de su nueva vida no está resultando un camino de rosas para el príncipe Harry y Meghan Markle. La burocracia, ese monstruo tan conocido para la gran mayoría de los ciudadanos y con el que tan poco se topan los royals, está dando más de un quebradero de cabeza a los duques de Sussex. El registro de su primer gran proyecto, la Fundación Archewell, no está siendo nada fácil, y ha visto peligrar hasta su nombre por ser similar al de otra marca registrada con anterioridad. Afortunadamente, la Justicia ha sonreído a los Sussex y, aunque aún tienen otros frentes abiertos en su particular batalla administrativa, la organización mantendrá su nombre en honor al pequeño Archie.

El guiño de los duques de Sussex ha su hijo con su nueva fundación

Según informa el Daily Mail, el encargado de poner esta nueva piedra en el camino ha sido Scott Kantro, un empresario neoyorkino de la industria sanitaria que había solicitado llamar Archecare a otra entidad benéfica y entendía que la similitud entre ambos nombres podía llevar a confunsión. Sin embargo, al no responder a tiempo a la reclamación de más información requerida por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, el punto sube en el marcador de Harry y Meghan, que al menos de momento, han logrado salvar el nombre de su fundación, y no se trata de un detalle menor. “Antes de Sussex Royal surgió la idea de Arche, la palabra griega que significa ‘fuente de acción’. Nos conectamos con este concepto para la organización caritativa que esperábamos construir algún día y se convirtió en la inspiración para el nombre de nuestro hijo. Hacer algo de significado, hacer algo importante. Archewell es un nombre que combina una palabra antigua para fuerza y acción y otra que evoca los recursos profundos que cada uno debe aprovechar. Esperamos lanzar Archewell cuando sea el momento adecuado”, así explicaban a The Telegraph el origen de la nueva marca bajo la que los duques de Sussex quieren desarrollar sus proyectos solidarios.

Ni te imaginas cuál es la nueva ocupación de Harry y Meghan

Una vez salvado este escollo, deben abordar las cuestiones que necesitan pulir para que la Oficina de Patentes de luz verde al proyecto. Hace unos unos días era rechazada su solicitud de registro por irregularidades administrativas, lo que retrasaba el lanzamiento de la organización que estaba previsto para esta primavera. Según aduce este organismo, tal y como recoge The Sun, la lista de bienes y/o servicios enumerados para la creación de esa organización sin ánimo de lucro “es demasiado imprecisa para fines de clasificación”. Una traba burocrática a la que suman otros dos defectos de forma, la ausencia de una firma y la falta del pago de una tarifa.

La fundación de los duques de Sussex, que por el momento se resiste a ver la luz, contemplaría un imperio educativo multimedia e incluso el lanzamiento de un amplio sitio web de bienestar con películas, podcasts y libros. Una amplia y ambiciosa variedad de proyectos que recuerda a la página web que tenía la actriz antes de casarse con Harry y que tuvo que eliminar antes del 'sí, quiero'.

