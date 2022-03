La relación de Guillermo y Harry, de nuevo en el punto de mira

La salida de los duques de Sussex de la Familia Real británica ha provocado un interés que no cesa. Por mucho que ellos se encuentren viviendo ya en Los Ángeles, son muchos los que continúan buscando las aristas a un cambio de vida que nadie se esperaba. La relación entre los hermanos, los príncipes Guillermo y Harry, ha estado desde hace meses en el punto de mira y ahora, con dos nuevas biografías en camino, la prensa británica se pregunta cómo de profunda es la brecha que se ha creado entre ellos, y, sobre todo, si el segundo en la línea de sucesión al trono podría ver su imagen perjudicada.

Será el próximo 11 de agosto cuando salga a la luz Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna), una biografía sobre los duques de Sussex que está siendo de lo más comentada, ya que promete revelar los detalles desconocidos que llevaron a la pareja a tomar la controvertida decisión. Un libro que podría profundizar todavía más en la herida al convertir a Guillermo en el malo de la película y dibujarle como una persona insensible, al menos esto es lo que teme el entorno real según publican medios como Express, The Sun o cuentan expertos reales a la cadena británica ITV.

Esto no es todo. Mientras se espera la biografía no oficial escrita por Omid Scobie y Carolyn Durand, un libro para el que aseguran haber hecho más de cien entrevistas al entorno de los Sussex y con el que, según The Mail on Sunday, Harry y Meghan también podrían haber colaborado, una colaboración que de momento no se termina de aclarar, se anuncia la llegada de un nuevo libro y esta vez con Guillermo y Harry como protagonistas.

Batalla de hermanos, así se titulará el próximo trabajo del biógrafo e historiador Robert Lacey, que se centrará exclusivamente en la relación y en el posterior distanciamiento de los hijos de Carlos y Diana, calificado en la sinopsis como una “ruptura devastadora”. “Me sorprendieron y algunas veces me conmovieron hasta las lágrimas los nuevos detalles que descubrí al investigar esta historia de conflicto familiar", ha dicho el autor, uno de los colaboradores de la serie The Crown y con varias biografías que han sido superventas a sus espaldas, a People. Este libro, que también está ya disponible en preventa, verá la luz el 15 de octubre y promete analizar el conflicto desde distintos puntos de vista, incluido en un contexto histórico, comparando su relación con la de otros hermanos de la realeza en la que uno es el heredero mientras que el otro es el libre.

Hay que recordar que durante meses el distanciamiento entre los hermanos fue un rumor que cada día se volvía más intenso, hasta que al final ellos mismos terminaron confirmándolo. “Somos hermanos. Siempre seremos hermanos. Estamos ciertamente en este momento en caminos diferentes, pero yo siempre estaré con él (apoyándole) y sé que él siempre estará conmigo”. Con estas palabras el propio Harry reconoció el pasado otoño que su relación con Guillermo no atravesaba su mejor momento y lo explicó de una manera muy clara. “Como hermanos, tenemos días buenos y días malos”, dijo para la cadena británica ITV con la que grabó un documental de su viaje por África con Meghan y Archie.

La respuesta de Guillermo tardó en llegar, pero cuando lo hizo, el pasado enero, resultó todavía más dolorosa, sobre todo viniendo de dos hermanos que habían mostrado siempre una gran complicidad y que crecieron unidos tras la perdida de Diana de Gales. “He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos dos entidades separadas", dijeron fuentes de su entorno al periódico The Times, una confirmación de que el distanciamiento entre hermanos no había sido algo pasajero. Cuando las aguas parecían estar volviendo a su cauce y los duques de Cambridge gozaban de una popularidad como la de antaño, en parte por el aplaudido trabajo que han estado desempeñando durante el confinamiento, estos libros podrían reabrir una herida que poco a poco comenzaba a cerrar.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Harry de Ingleterra, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!