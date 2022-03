La condesa de Wessex habla de la salida de Harry y Meghan de la Familia Real

La salida de los duques de Sussex de la Familia Real británica, el pasado enero, levantó una polvareda muy difícil de aplacar. Así que no es de extrañar que a todos los miembros de la familia Windsor se les pregunte por este tema tarde o temprano. La última ha sido la mujer del príncipe Eduardo. "Sólo espero que sean felices", ha dicho la condesa de Wessex en una entrevista a The Sunday Times. Si en la última aparición pública familiar, la Condesa se mostró como un "escudo" entre los duques de Cambridge y los Sussex, en estas declaraciones sigue la misma línea.

Hablando con la periodista Christina Lamb, que la acompañó el pasado marzo a un viaje de trabajo a Sudán del Sur, Sofía de Wessex aclaró que cuando se trata de dar la bienvenida a nuevos miembros de la familia todos hacen su parte. "Todos tratamos de ayudar a los nuevos miembros de la familia", dijo. Unas palabras que podrían negar de forma sútil esos rumores que apuntan que la mujer de Harry no fue del todo bien recibida, hay que recordar que recientemente incluso se publicó que Kate y Meghan habían tenido una pelea antes de la boda de los duques de Sussex, algo que el propio Palacio de Kensington desmintió.

Por otro lado, la condesa de Wessex rompe una lanza a favor de Meghan. "Recuerden que yo tuve cinco años para adaptarme", aclara Sofía, protagonista de un largo noviazgo con el príncipe Eduardo, algo que en parte vino motivado porque Isabel II y el príncipe Felipe habían visto ya como fracasaban los matrimonios de sus tres hijos mayores. La condesa de Wessex recuerda también que cuando llegó a su compromiso oficial, que duró seis meses, ella ya estaba quedándose en el Palacio de Buckingham. Es decir, ellos fueron protagonistas de una relación más reposada y no tan mediática como la que vivieron Harry y Meghan, aunque tampoco hay que olvidar que no todo fue un camino de rosas para la entonces señorita Sophie Rhys-Jones que poco antes de su boda, en 1999, vio como un medio británico llevaba a portada unas fotos suyas en "topless", imágenes que habían sido tomadas once años antes durante unas vacaciones en España. En esa ocasión, con la prometida del Príncipe "devastada" no faltó el comunicado del Palacio pidiendo respeto para ella, un gesto que también se repitió en los inicios del noviazgo de Harry y Meghan.

Algunos medios aseguran que Sofía de Wessex ha dado un paso al frente tras la salida de los duques de Sussex, pero lo cierto es que la Condesa, madre de dos hijos, Lady Louise y James, vizconde Severn, siempre ha tenido una agenda muy activa y retos propios. Siempre ha representado a la Reina de forma discreta pero impecable, es más, los que siguen sus pasos de cerca aseguran que tiene una excelente relación con ella. También ha mostrado mucha química con la duquesa de Cambridge, a la que ha apoyado en varias ocasiones, la última el pasado 13 de mayo, con motivo del Día Internacional de las Enfermeras.

