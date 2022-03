Carlos de Inglaterra reconoce que el coronavirus le ha hecho aún más ecologista

El pasado 25 de marzo, la versión británica de ¡HOLA! confirmó que Carlos de Inglaterra había dado positivo en coronavirus. "Tiene síntomas leves, pero por lo demás tiene un buen estado de salud y ha estado trabajando durante los últimos días", se aclaró entonces desde palacio. Tanto él como su mujer, la duquesa de Cornualles, se encontraban en Escocia, donde el príncipe de Gales se aisló para evitar contagiar a nadie más. La gran cantidad de compromisos públicos que había tenido el hijo de la reina Isabel II hizo imposible dictaminar de quién se había contagiado el que fue el primer miembro del clan Windsor en contraer el COVID-19.

Así se recuperó Carlos de Inglaterra del coronavirus, con Camilla muy cerca

Recluido en su residencia de Birkhall, Carlos de Inglaterra continuó con su rutina e incluso se unió virtualmente a los aplausos solidarios que llevó a cabo la duquesa de Cornualles en homenaje a los trabajadores que durante toda la pandemia no han dejado de trabajar para que todos pudiéramos seguir adelante. Unos días después pudo poner fin a su aislamiento y continuar así con su recuperación, gozando de buena salud y de la compañía de su esposa. Eso sí, sin dejar en ningún momento de cumplir con las instrucciones médicas de sus facultativos.

Ahora, con la perspectiva que le dan más de dos meses y medio, el príncipe de Gales ha hablado de aquellos días que pasó aislado en casa y con síntomas leves, pero del mismo modo preocupado por todas las familias que no han tenido tanta suerte como él. "En mi caso tuve suerte y pude salir con bastante ligereza. Pero lo tuve y puedo entender lo que han pasado otras personas. Me siento especialmente mal por aquellos que han perdido a sus seres queridos y no han podido estar con ellos en ese momento. Para mí, eso es lo más horrible. Para evitar que esto le suceda a más gente, estoy decidido a encontrar una salida. No puedo decir cuánto simpatizo con la manera en la que todos han soportado este momento increíblemente difícil y desafiante", explicaba Carlos de Inglaterra en una entrevista que ha concedido a Sky News.

El hijo de la Reina, que siempre se ha volcado con las causas medioambientales y de respeto a la naturaleza, reconocía además que tras la pandemia se ha intensificado su carácter ecologista. "La gente ha comenzado a darse cuenta de que tenemos que volver a poner la naturaleza en el centro de todo lo que hacemos y también en el centro de nuestra economía. Antes de que esta naturaleza fuera relegada, hemos explotado, desenterrado y cortado todo como si no hubiera un mañana, como si no importara. Cuanto más erosionamos el mundo natural, más destruimos la biodiversidad y más nos exponemos a este tipo de peligro. Esto me hace estar más decidido a luchar y alzar la voz", explicaba el príncipe durante su conversación.

