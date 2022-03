La animada charla del príncipe Harry con voluntarios londinenses desde su jardín de Los Ángeles

A pesar de haber comenzado una nueva vida en Los Ángeles, los duques de Sussex no han perdido el contacto con aquellas asociaciones y organizaciones benéficas a las que estaban vinculados. La crisis sanitaria ha hecho que muchas de ellas vean intensificado su trabajo y también modificadas sus prioridades para atender a las necesidades de los más afectados por la pandemia. En un intento por transmitirles su apoyo y escuchar todas las iniciativas que están llevando a cabo, el príncipe Harry ha conversado a través de una videollamada desde su jardín con tres voluntarios de Sports at the Heart, una asociación que trabaja en Brent, al norte de Londres para mejorar el bienestar de las familias a través del deporte.

En una conversación relajada e informal, los tres interlocutores del duque de Sussex le contaban en qué consiste su labor en la asociación. "Hemos estado repartiendo paquetes de comida y también equipaciones deportivas a los niños y las familias", explicaban, mientras Harry alababa su disposición a ayudar a los más vulnerables y destacaba la importancia de su labor no solo para la salud física, sino también la mental. "Entendéis la importancia de estar a fuera y poder hacer actividades al aire libre, no solo para mantenerse físicamente en forma, sino mentalmente también", explicaba el nieto de Isabel II en un vídeo difundido pora la organización StreetGames a la que pertenecen los voluntarios.

El príncipe ha finalizado la llamada, que realizó desde su jardín es su casi recién estrenada mansión de Beverly Hills, deseándoles que se cuiden y protejan y agradeciendole su labor. "Estais haciendo un trabajo increíble y muchas gracias por ser vosotros mismos y mostraros tan amables y solidarios con los demás", afirmaba Harry. Tanto él como su esposa Meghan ya mostraron su apoyo a esta organización en una visita que realizaron a Gales en 2018 donde se llevaba a cabo uno de los proyectos de StreetGames que consistía en incentivar la presencia de las niñas y adolescentes en el deporte.

El príncipe Harry elogia una de las causas que más interesaba a su madre

A los duques de Sussex, la pandemia les pilló justo cuando se hizo efectiva su renuncia a ser miembros senior de la Familia Real británica y se mudaron a Los Ángeles desde Vancouver. Las atípicas circunstancias de su llegada a California han hecho que hayan pasado unas semanas centrados en establecerse en su nueva hogar. Sin embargo, no han tardado en retomar algunas de sus compromisos con las organizaciones benéficas a las que siempre han estado vinculados. Recientemente, se ha conocido que Meghan Markle ha seguido durante estos meses muy pendiente de Mayhew, una organización benéfica -que formaba parte de sus patrocinios reales- que vela por el bienestar de las mascotas abandonadas. Un miembro de la asociación ha confirmado a Newswek que la Duquesa ha estado todo este tiempo trabajando con ellos.