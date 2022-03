Carmen Miranda, de 'MasterChef México', niega que vaya a trabajar en Buckingham Palace

Los talent shows de cocina no solo se han convertido en un éxito de televisión, sino en el trampolín de muchos concursantes que han podido transformar su pasión por los fogones en su forma de ganarse la vida. El formato MasterChef, no solo ha revolucionado a la audiencia en España, sino que en México también ha supuesto todo un fenómeno que ha logrado muy buenas cifras de audiencia. Eso sí, Carmen Miranda, la ganadora de MasterChef La Revancha, ha negado la información que se ha hecho viral estos últimos días en las que se decía que trabajará en las cocinas de Isabel II elaborando menús para Su Majestad y para mandatarios venidos de todo el mundo.

La propia Carmen, a la que la noticia le ha pillado por sorpresa pasando unas vacaciones, ha querido desmentirla públicamente mediante un comunicado enviado a través de sus redes sociales. "Hola a todos...les comparto que estoy llegando a Francia a pasar las fiestas con mi esposa y veo que mis redes sociales están llenas de información sobre mi inclusión como chef de la Reina. Quiero desmentir la noticia que se hizo viral. Yo no seré la nueva chef de la Reina", ha comenzado a decir.

"Lamentablemente, me llegó la noticia cuando estaba por abordar el avión a Francia y no pude acercarme a todos los medios para aclarar el tema. Una persona publicó información que no es correcta y no se imaginó lo que esto podría ocasionar, ahora mi futuro y el de terceros se ha visto comprometido. En alguna ocasión dije que existía la posibilidad del próximo año estar cocinando para la Reina, pero ahora, debido a eta nota, esa posibilidad ya no existe. De la manera más atenta les pido la discreción e el asunto porque es algo bastante delicado. Le quiero pedir una disculpa al Chef Fernando por todo el daño causado", ha escrito, lamentándose de que tras esto la posibilidad de trabajar en Buckingham Palace puede desaparecer.

Por el momento, parece que los fogoens reales seguirán capitaneados por Mark Flanagan, quien es, desde hace ya algunos años, jefe de cocina del Palacio de Buckingham. En los últimos tiempos, la Casa Real ha buscado cubrir diferentes vacantes para elaborar los platos de los Windsor. De hecho, en mayo de 2018 se publicó una oferta cuyo sueldo inicial era de algo más de 24.000 euros.

