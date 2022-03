La sorprendente respuesta de los duques de Cambridge tras el 'robo' de Camila Cabello en Kensington

"Lo siento, Guillermo. Lo siento, Kate", con estas palabras Camila Cabello rogaba en directo el perdón de los duques de Cambridge después de haber sustraído (con premeditación y alevosía) un lápiz del Palacio de Kensington. La cantante contaba al locutor Greg James de BBC Radio 1 cómo a pesar de las advertencias de su madre lograba consumar el robo durante una visita a los duques. "Mi madre estaba en plan no, no, tenemos que devolverlo", explicaba, pero no había marcha atrás. Previamente el presentador le había hecho un "triple-doggy-dare", una expresión inglesa sin traducción literal en español que hace referencia al mayor reto que te puede proponer alguien. Su honor estaba en juego, así que Camila pensó. "Tengo que coger el lápiz". Lo que no imaginaba era que los duques de Cambridge iban a responder y de la manera menos institucional que existe.

Tras la intervención de Camila Cabello explicando la anécdota, la emisora compartió un fragmento de la entrevista con sus seguidores con el mensaje: "Lo siento, Guillermo. Lo siento, Kate. Greg James tal vez haya metido en problemas con Palacio a Camila Cabello". La cuenta oficial de Kensington se dio por aludida y respondió utilizando un emojí de unos ojos abiertos y alerta, dando a entender que les habían 'pillado'. La divertida reacción del príncipe Guillermo y su esposa ha desatado las risas de los fans del programa que, además, no dejaban de alabar el atrevimiento de la cantante.

No es la primera vez que Greg James protagoniza una anécdota con los duques de Cambridge, aunque en esta ocasión tan solo ha sido el instigador. Coincidiendo con el primer día de colegio de Charlotte, el locutor mostraba su extrañeza en tono jocoso después de que la niña le diese la mano a su profesora. Poco después, asistió a un evento en Kensington y para su sorpresa tenía dos oyentes 'reales' que le pedían explicaciones. "Hemos escuchado lo que has dicho sobre el primer día de la pequeña Charlotte y queremos hablar contigo sobre el asunto de dar la mano", le espetaron los padres de la joven princesa para su sorpresa. Afortunadamente, todo quedó en un simpático intercambio de bromas.

Los duques de Cambridge siempre han hecho gala de un gran sentido del humor, aunque no deja de sorprender que recurran a elementos tan cotidianos e informales como los emojís para responder a la divertida disculpa de Camila Cabello. Sin duda, se ha tratado de una anécdota simpática que posiblemente ha permitido al príncipe Guillermo desconectar por unos momentos de los difíciles momentos que vive la Casa Real tras la polémica que rodea al duque de York.

