¡Como uno más! La camaradería del Príncipe Harry celebrando la copa de rugby en el vestuario de los ganadores

El Príncipe Harry de Inglaterra acudió, sin Meghan Markle, a la final del Mundial de Rugby celebrada ayer en Japón. El menor de los hijos del príncipe de Gales animó a la selección de su país que se jugaba el título frente a Sudáfrica. Al final no pudo ser y, pese a la derrota de Inglaterra, el príncipe Harry dio muestra de su deportividad al bajar hasta los vestuarios para felicitar a los campeones, los Springboks de Sudáfrica. Allí hizo gala de su buen talante y se unió a una celebración donde no faltó la pizza, la cerveza y el buen humor. ¿Quieres ver cómo fue la fiesta? Dale al play y no te lo pierdas.