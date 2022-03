¿Cómo saludan los 'royals' modernos? El momento 'embarazoso' de Meghan Markle

Loading the player...

Si hay algo por lo que destaca Meghan Markle, es por su naturalidad. La duquesa de Sussex intenta mantenerse cercana a sus seguidores siempre que puede, evitando en la medida de lo posible la pomposidad propia que existe entre los miembros de la Familia Real británica. Aunque hay quienes critiquen esta postura por tratarse de poco ortodoxa, lo cierto es que esta es la manera en la que Meghan se gana a su público. Quizás por esta contradicción entre el protocolo de la Casa Real y la naturalidad de Meghan, Kate Robertson no supo reaccionar ante los abrazos abiertos de la duquesa. Durante el evento benéfico de One Young World, la fundadora pretendió hacer una reverencia a la duquesa, cuando esta se acercó decidida a darle un abrazo. Ante la curiosa situación, Meghan decidió quitarle hierro al asunto dándole un fuerte achuchón. Dale al play y no te lo pierdas.