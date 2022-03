El viaje de los duques de Cambridge a Pakistán, un homenaje a la tradición y a Diana de Gales

Loading the player...

"Nos habéis recordado exactamente lo que significa ser una familia". Con estas palabras, la duquesa de Cambridge agradecía al pueblo de Lahore, en Pakistán, su amabilidad. Ha viajado al país junto con su marido, el príncipe Guillermo, en una visita en la que no han dejado de homenajear a Diana de Gales. La princesa visitó Pakistán en 1991, y tanto su hijo como Kate Middleton la han recordado en este viaje, especialmente cuando los niños de un colegio han reconocido su admiración hacia ella. "Eso es muy dulce de tu parte. Yo también era un gran admirador de mi madre", ha reconocido el duque de Cambridge. La duquesa ha impactado con sus looks 'made in Pakistan', cuya inspiración ha adquirido de Diana. Dale al play y no te lo pierdas.