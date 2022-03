Descubre por qué el encuentro del príncipe Guillermo con Imran Khan le conecta con Diana de Gales

Los duques de Cambridge llevan dos días en Pakistán, donde han comenzado una gira real que finalizará el viernes. Desde su llegada al país asiático, la presencia del príncipe Guillermo y de Catherine ha estado marcada por los guiños y el recuerdo a Diana de Gales que visitó en varias ocasiones el lugar. Así, la Duquesa ha decidido llevar el kurta, la prenda tradicional de la zona, a semejanza de la malograda Princesa y Guillermo se ha declarado “gran admirador” de su progenitora. Pero, además, el Príncipe se ha reencontrado con un viejo amigo de su madre: el primer ministro pakistaní, Imran Khan, al que conoció siendo un niño y al que le unía una estrecha relación con su madre. El político contrajo matrimonio, no sin polémica, en 1995 con Jemima Goldsmith, íntima de Diana.

A raíz de la boda de exdeportista y la multimillonaria británica, la princesa Diana comenzó una gran amistad con Imran, motivo por el que el príncipe Guillermo también lo conoció y con el que solía jugar al crícquet, según ha revelado este martes el propio duque de Cambridge durante su entrañable reencuentro.

Aunque ahora está totalmente centrado en la política de su país, el exjugador de críquet fue uno de los grandes protagonistas de la crónica social de la década de los noventa gracias a su boda con Jemima, que no estuvo exenta de polémica. Ella era hija de un noble inglés y a sus 21 años no dudó en casarse con Imran, que tenía 42 años, convertirse al Islam y mudarse con él a la ciudad pakistaní de Lahore. Toda una tormenta mediática en sus países de origen donde no se entendía que Jemima dejara todo por amor y que el entonces prometedor mandatario se casara con una occidental.

Contra viento y marea, la pareja se dio el ‘sí, quiero’ el 20 de junio de 1995 en una boda civil en Londres, donde sus vestimentas reflejaron el contraste de los dos mundos de los que venían. Imran Kahn lució el traje tradicional de su país, mientras que Jemima optó por un vestido blanco largo con bordados y una chaqueta a juego, que completó con una pamela. Fruto del matrimonio nacieron sus dos hijos, Sulaiman Isa y Quasim. Fue entonces cuando el ahora primer ministro se convirtió en gran amigo de Diana de Gales y propició que la Princesa viajara a Pakistán y se involucrara activamente en los problemas del país.

Además, se da la circunstancia de que Imran es primo lejano de Hasnat Khan, el doctor pakistaní del que se enamoró la princesa Diana de Gales y que ella comentó a sus amigos que era “el amor de su vida”. Incluso viajó a Lahore para conocer a los padres del médico. La relación acabó tres meses antes del trágico accidente de coche que tuvo lugar el 31 de agosto de 1997 y que le costó la vida a la madre de los príncipes Guillermo y Harry. Este parentesco también habría precipitado las visitas de Diana al país asiático para hablar con la familia del doctor sobre una posible boda.

Los caminos de Imran y Jemima se separaron para siempre en el año 2004. No fue hasta 2015 cuando el político volvió a casarse con Reham Khan. El matrimonio duró apenas diez meses. Tras unos años soltero, contrajo terceras nupcias en 2018 con Bushra Bibi, una líder espiritual de de 46 años, seis meses antes de que asumiera el cargo de primer ministro. Actualmente ejerce funciones de primera dama de Pakistán.

