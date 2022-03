El príncipe Harry hace de cartero con un emotivo mensaje de Meghan

Los duques de Sussex han supuesto un soplo de aire fresco en la monarquía británica. Sus actos oficiales están cargados de cercanía, naturalidad y de un gran compromiso. Han puesto su sello personal en cada una de sus apariciones públicas y están tremendamente involucrados con las causas que representan. En esta ocasión, ha sido Meghan la que ha tenido un gesto de lo más emotivo con una adolescente. Aunque la Duquesa no se encontraba físicamente con la chica, ‘utilizó’ al príncipe Harry como cartero para hacerle llegar su mensaje.

La anécdota tuvo lugar este jueves durante la visita del hijo de Carlos de Inglaterra a Nottingham, donde acudió a la Academia de la localidad y tuvo un encuentro con estudiantes con los que estuvo conversando sobre salud mental y bienestar. Fue allí donde Aleyna Genc, una adolescente de 14 años con tumor cerebral, recibió un regalo que nunca olvidará. En un momento de la visita, el Duque la apartó de la multitud y le entregó el mensaje de voz que Meghan la había mandado expresamente para ella.

“Wow! Simplemente wow”, dijo Aleyna a los periodistas después de escuchar las palabras de Meghan y darle un fuerte abrazo a Harry. Aleyna explicó que lleva dos años carteándose con la duquesa de Sussex después de escuchar el discurso feminista que Meghan dio en la ONU en 2015. “Se dice que las niñas con sueños se convierten en mujeres con visión. Tenemos que autorizaros para llevar a cabo tal visión, porque no es suficiente simplemente hablar de igualdad”, dijo la esposa de Harry en aquella ocasión. Unas palabras que calaron en Aleyna y que la llevaron a escribir a Palacio. “He estado durante dos años escribiéndome con Meghan para decirle cuánto me inspiró su discurso sobre las mujeres en Naciones Unidas y hemos estado escribiéndonos desde entonces. Ahora ella me envió un pequeño mensaje de voz”, dijo a Press Association la adolescente.

Además de hacer de mensajero, el príncipe Harry también recibió un regalo para su hijo Archie, de cinco meses, que últimamente está dando malas noches a sus padres, según reveló Aleyna. Un perro de peluche con un pañuelo de Pets as Therapy, la organización que, a través de mascotas, ofrece terapia para niños hospitalizados o con problemas de salud mental. El muñeco no pudo gustar más al nieto de Isabel II, que se mostró de lo más agradecido.

Tras su reunión con los alumnos de la Academia de Nottingham, Harry también visitó Community Recording Studio, una organización benéfica que forma a los jóvenes en el campo del audiovisual, así como la música. Horas antes, protagonizó un hilarante vídeo con Ed Sherran para mostrar su apoyo por el Día Mundial de la Salud Mental.

