Adiós a los catadores: así impide la reina Isabel II un potencial envenenamiento

Loading the player...

Aunque los reyes británicos no han sido conocidos por haber sido envenenados, con los royals actuales parece que toda precaución es poca. Su protección es siempre máxima, incluso ante la posibilidad de comer un alimento al que se le haya administrado un veneno. Parece un hecho remoto y singular, pero quizás existan personas con intereses ocultos que elijan esta vía de acabar con una figura tan relevante como la Reina de Inglaterra. Antiguamente era trabajo de un catador probar la comida antes que los reyes y reinas para evitar su muerte, pero ahora, la reina Isabel II tiene un método mucho más fácil. Basta con que el malhechor no pueda saber en ningún momento qué plato exactamente irá destinado a la Reina. ¿Quieres saber cómo lo hacen? Dale al play y no te lo pierdas.