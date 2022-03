La duquesa de Cambridge revela el sorprendente gusto culinario de su hija Charlotte

Los hijos de los duques de Cambridge se han convertido en dos de los miembros de la Familia Real británica que más interés despiertan. Con permiso del pequeño Louis, que solo tiene 1 año, los príncipes George, de 6 años, y Charlotte, de 4, acaparan todos los focos en cada una de sus apariciones con sus gestos y espontaneidad. Con relativa frecuencia, la Duquesa revela datos sobre cómo sus hijos, desde cuáles son sus pasatiempos hasta cuál es su comida favorita. En esta ocasión, la mujer del príncipe Guillermo ha revelado el sorprendente gusto culinario de su hija, que dista mucho del de su padre.

Fue en la recepción de este miércoles en la Fundación del Aga Khan, en King’s Cross, Londres, la antesala a la visita oficial que los duques de Cambridge harán a Pakistán del 14 al 18 de octubre, cuando en una conversación informal con invitados, la pareja comentó que estaban ansiosos por probar la comida del país asiático. Durante la charla, Catherine reveló cómo se cocina en su familia y confesó que suele cocinar con curry. “Es muy difícil cocinar curry en casa. Hago una versión suave para los niños y otra para los adultos”, dijo, a la vez que contó que, al igual que a ella, a Charlotte “le gusta el picante”. Por el contrario, la pequeña choca en gustos con su padre, que también apostilló que “el picante y yo no nos llevamos bien. Me gustan las especias, pero no el calor”.

Anteriormente, la Duquesa ya había contado que ella es una fanática de la comida picante, mientas que su marido “lucha” con las especias, tal y como dijo antes del viaje oficial a la India en 2016. El Príncipe también contó que le gustaba la comida medianamente picante, algo que según le explicó uno de los invitados a la recepción no existe en Pakistán.

No es la primera vez que la duquesa de Cambridge informa sobre las preferencias gastronómicas de sus pequeños. A principios de año, contó a los alumnos de la Escuela de Primaria Lavender que al príncipe George y a la princesa Charlotte les encanta echar una mano a la hora de cocinar, especialmente cuando hay para comer una de sus recetas favoritas: “pasta con queso”. En aquella ocasión también contó que a su hija le gusta comer aceitunas.

Hace casi un mes, que Charlotte comenzó una nueva etapa. Muy sonriente y sin soltar la mano de su madre, la mediana de los Cambridge empezó su primer día de cole en la escuela Thoma’s Battersea, la misma en la que estudia su hermano mayor. El centro goza de una gran reputación pues ha sido calificado con sobresaliente por la oficina de Estándares en Educación del Reino Unido. Allí recibe clases de francés, informática, arte, música, teatro y ballet. Además aprenderá a dibujar y a escribir sus primeras letras.

