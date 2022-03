El compromiso de Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi se planeó durante cuatro meses HELLO! ha hablado con el diseñador del anillo de compromiso

Ha sido un día de lo más emocionante para los fans de los royals al conocerse el compromiso entre Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi. El Palacio de Buckingham se encargó de dar la buena noticia este jueves revelando que el novio le pidió matrimonio a la nieta de Isabel II en Italia a comienzos de septiembre y su boda se celebrará en 2020. Por eso, HELLO! ha hablado en exclusiva con Shaun Leane, el diseñador de joyas que ha sido el encargado de crear el anillo de pedida.

Según publica la cabecera británica de la revista ¡HOLA!, el ahora prometido de la princesa Beatriz empezó a planear su compromiso hace ya cuatro meses cuando pidió en el atelier de Shaun Leane en el barrio londinense de Mayfair que diseñaran un anillo. El precioso diseño de diamantes está formado por una gema principal de 2.5 quilates y dos baguettes, una a cada lado, de ¾ de quilate cada uno, todo ello engarzado a mano en platino en este taller británico. "Los diamantes se han conseguido de manera ética y tienen el mejor color y la mejor claridad", añade.

Este diseñador de joyas ha trabajado durante 20 años con Alexander McQueen y ha hecho algunas piezas tanto para la Duquesa de Cambridge como para la de Sussex. "El anillo es hecho a mano así que el proceso ha durado entre tres y cuatro meses desde que Edoardo viniera a verme. Hablamos sobre el diseño y compartimos nuestras ideas sobre qué elementos ponerle para hacerlo personal. El diseño fueron unos dos meses, algo menos, a lo mejor seis semanas, y después de ocho a diez de hacer la sortija", explica.

Shaun no dudó en comentar el admirable carácter del novio, con el que ha trabajado directamente en todo este proceso: "Edoardo es muy romántico, considerado y muy detallista". "Soy un artista y colaborar con alguien como él que ha tenido las ideas claras sobre el romanticismo me da alas a mí y a mis ideas", comparte, revelando que el prometido de Beatriz sabía lo que quería, un diamante redondo y un diseño clásico pero modernizado. "Quería algo que fuera diferente al clásico que se ve en todas partes, por eso vino a mi taller. Así que lo que quise hacer con él -porque le gustaba el art deco y sé que a Beatriz le gusta más el estilo victoriano- fue juntar los dos estilos para que fuera una fusión de sus dos gustos particulares", prosigue.

El proceso de crear esta joya a nivel técnico comenzó con los bocetos, unos 40 o 50, de los que después escogieron juntos el definitivo. Entonces el diseñador le dio a escoger a Edoardo entre varios diamantes sostenibles: "Vimos las gemas, sus colores y claridades y entonces empezó el proceso. Cada noche le mandaba imágenes del proceso, desde fundir el plantino hasta forjarlo, luego enfriarlo, limarlo... y finalmente la pieza finalizada".

Edoardo se puso en contacto con Shaun gracias a la recomendación de un amigo y el artista asegura que fue un auténtico honor. "Para mí fue un camino muy bonito porque me permite crear una joya que durará para siempre através de detalles personales y el estilo de la gente, no solo porque aguantará físicamente sino que incluye elementos de los dos lados así que es verdaderamente especial", comparte. Más especial aún fue saber que el anillo le gustó a Beatriz, tal y como le contó el novio después de entregarlo: "Me dijo que le encantó y que está muy feliz con él. Es bonito y hacen una pareja preciosa".

Aunque hay algunos detalles más personales en el diseño, Shaun no ha querido compartirlo por respetar la privacidad de la pareja: "Los victorianos incorporaban pequeñas cosas de lo más sentimentales y es lo que he hecho yo". Además, el diseñador hará también la alianza de Beatriz y, posiblemente, de Edoardo. "Aún tengo que conocer a la novia pero estoy deseándolo, eso y conocerla. Sé que está muy emocionada, le encanta el anillo y está muy feliz, por lo que me hace ilusión".

Pese a saber la noticia que todos los fans quería oír, para Shaun no fue difícil mantener el secreto: "Le prometí que solo hablaría con él. Hice honor a mi palabra y estoy orgulloso de que fuera así porque así han podido hacer el anuncio a su manera".