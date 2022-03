¿Por qué el inicio de la historia de amor de Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi generó tanta polémica?

La princesa Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi han decidido dar un paso más en su relación y comprometerse. Ha sido el palacio de Buckingham el encargado de transmitir esta feliz noticia, añadiendo además que fue a comienzos de septiembre, durante una escapada a la ciudad italiana de Capri, cuando se produjo la pedida de mano y que será a lo largo de 2020 cuando tenga lugar la boda, de la que aún se desconoce tanto la fecha exacta como el lugar elegido por los novios. Y aunque este anuncio ha sido acogido por todos con gran ilusión, lo cierto es que la relación de la princesa y el empresario al principio causó al principio un enorme revuelo.

VER GALERÍA

El Palacio de Buckingham anuncia el compromiso de la princesa Beatriz de York

Ha pasado solo un año desde que los caminos de la princesa y del empresario se cruzaron y decidieron comenzar a escribir el futuro de manera conjunta. Fue el 12 de octubre de 2018, en la boda de Eugenia de York, cuando se reencontraron y desde entonces no se han separado. Pero, aunque todos estaban deseando volver a ver enamorada a la nieta de la reina Isabel tras su ruptura con Dave Clark, con el que estuvo saliendo una década, lo cierto es que esta historia de amor estuvo rodeada en sus comienzos de polémica. Tal y como indicaba The Mail on Sunday, durante las primeras semanas de romance, el italiano seguiría conviviendo con Dara Huang, la arquitecta con la que estuvo prometido y con la que tiene un hijo de casi tres años llamado Christopher Woolfie Woolf.

“Edo y Dara estuvieron comprometidos durante tres años y medio. Conoció a la princesa Beatriz hace años cuando eran niños, pero la volvió a ver en la boda de la princesa Eugenia. Incluso después de que comenzara el romance, él continuaba viviendo en la residencia familiar con Dara y su hijo, Wolfie”, aseguraba un amigo cercano al empresario en el citado medio, añadiendo que "no es cierto" que Dara y Edo llevaran medio año separados como se había publicado. Además, cuando se le preguntó a esta fuente si Edo había engañado a su novia, su respuesta fue rotunda: “El tiempo lo dice todo”.

VER GALERÍA

Beatriz y Edoardo decidieron seguir adelante con su historia de amor sin importarles las críticas, que con el paso del tiempo han ido desapareciendo. De hecho, a día de hoy son una de las parejas más queridas de Reino Unido e incluso las casas de juegos de azar llevaban varios meses apostando con su compromiso, que hoy es ya una realidad.

La primogénita del príncipe Andrés y Sarah Ferguson presentó oficialmente a su pareja ante los medios de comunicación el pasado mes de marzo, cuando asistieron a la gala de la National Portrait Gallery, una velada en la que compartieron protagonismo con la duquesa de Cambridge o el matrimonio Beckham. Desde entonces han acudido juntos a otros actos importantes como la boda de Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston o recientemente el enlace de Ellie Goulding y Caspar Jopling. Edo, como le llaman sus allegados, parece haber encajado muy bien en el círculo de Beatriz.

Edoardo Mapelli, completamente integrado en la familia de Beatriz de York

VER GALERÍA

Haz click para ver el documental de Beatriz de York, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!