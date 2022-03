Esta es una de las series favoritas del duque de Cambridge... ¿la has visto ya?

Una agente del MI5. Una asesina experta. Una persecución internacional que acaba en obsesión mutua. Son los ingredientes de la última serie que ha encandilado al duque de Cambridge, Killing Eve. Muy pocos sabían que el hijo mayor de Carlos de Inglaterra era uno de los más firmes seguidores de esta ficción, hasta que él mismo se ha encargado de desvelarlo esta semana. Y lo ha hecho en el marco de la exposición 'BAFTA: Behind the screens', una muestra que podrá verse desde este martes en Piccadilly.

El duque de Cambridge visitó, a principios de semana, la muestra y pudo recorrer las diversas salas en las que se exhiben guiones, trajes y otras tantas curiosidades acerca de diversas películas y series de televisión de los últimos 75 años. No es de extrañar que el nieto de la reina Isabel II de Inglaterra se haya encargado de presentar esta exposición, teniendo en cuenta que es, además, presidente de los Premios BAFTA desde el mes de febrero de 2010. Desde entonces, no ha faltado a la cita anual de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión: su entrega de galardones.

Algunos de los objetos que se exponen pertenecen a series como The Favourite, The Clangers, 12 años de esclavitud, Interstellar y Killing Eve. De hecho, algunas de estas ficciones disponen de su propia sección dentro de 'BAFTA: Behind the screens'. Aquí los visitantes podrán ver, tal y como hizo el duque de Cambridge, el vestido rosa de Molly Goddard que luce Villanelle -personaje interpretado por Jodie Comer- en la segunda temporada de Killing Eve. El hijo del príncipe de Gales pudo conocer además a parte del equipo de la producción, como a la diseñadora de vestuario y a la productora. Fue precisamente esta última, Sally Woodward Gentle, la que reveló que el duque de Cambridge había visto la última temporada. "Nos dijo que le había encantado el final de la segunda, así que al menos vio los tres últimos minutos del último episodio", explicó.

"Dijo que le encantaba. Habló sobre el humor negro y de lo asombrosas que son Jodie y Sandra -Sandra Oh, la otra protagonista-. Y habló sobre cómo se puede lograr hacer humor a través del vestuario". Además, el duque de Cambridge reconoció haberse sentido poco arreglado cuando vio los trajes de Killing Eve. Por si todo eso fuera poco, entre los regalos que recibió se encontraban dos pijamas infantiles utilizados por Comer, así como varios detalles más que iban dirigidos a sus hijos.